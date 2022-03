Gruppo Lenet, raggiunti €127,8 mln di fatturato consolidato (+15,5%)

Gruppo Lenet, i risultati finanziari del gruppo ad un anno dalla nascita

Ad un anno dalla sua costituzione, Lenet Group, famiglia di imprese nata come evoluzione di THUN, guarda con soddisfazione ai risultati dei primi 12 mesi e conferma la direzione intrapresa con la creazione di un nuovo modello di business omnicanale: grazie al suo modello a rete, infatti, il gruppo integra retail, e commerce, marketplace, logistica e piattaforme digitali in una sinergia innovativa fra B2B e B2C.

Il gruppo prosegue il percorso aziendale di responsabilità sociale ed ambientale nell’ottica della stakeholder economy avendo recepito nello statuto di gruppo la trasformazione in Società per Azioni – Società Benefit ovvero adottando da gennaio 2022 il double purpose aziendale nel PROFIT-PEOPLE-PLANET: con la modifica allo statuto ufficiale, Lenet si assume un impegno concreto nei confronti del pianeta, delle persone e delle comunità in cui opera. Questa importante evoluzione, fortemente voluta dal Management e dal Consiglio di Amministrazione, rafforza il percorso di responsabilità del Gruppo ed indirizza con determinazione verso la certificazione B- Corp.

Il Gruppo nel 2021 raggiunge i 127,8 milioni di euro di fatturato consolidato segnando una crescita del +15,5% sul 2020 sufficiente a tornare nell’intorno dei valori pre-pandemici. Il risultato sulla crescita, nonostante l’effetto Covid nel 2021 sia stato ancora particolarmente sensibile, conferma il percorso annunciato dalla costituzione del Gruppo in direzione di una diversificazione omnicanale ed internazionale del footprint distributivo. Bene anche la crescita sui mercati internazionali con un +51,8% pur considerando la dimensione inferiore rispetto al mercato domestico. Il risultato economico (EBITDA ADJ) torna ai livelli pre-covid con una progressione di +370bps rispetto al LY grazie ad una attenta politica di efficienze gestionali ed un sensibile miglioramento della produttività aziendale in tutte le aree.

“Il 2021 rappresenta un ulteriore passaggio evolutivo nel percorso di crescita di Lenet Group di cui siamo molto soddisfatti" commenta Francesco Pandolfi, Group CEO Lenet Group. "La trasformazione in SpASB (Soecietà Benefit), unitamente ai risultati economici e finanziari raggiunti, costituisce la base per proseguire con vigore e fiducia verso il futuro pur considerando le turbolenze del mercato e gli scenari macro-economici post pandemici. Riteniamo come Consiglio di Amministrazione e Comitato Esecutivo che la strada intrapresa sia di successo e rispecchi le aspettative di posizionamento dei nostri brand, di redditività e diversificazione omnicanale delle nostre imprese verso il rafforzamento della leadership Retail – Logistica – Digital. Rinnoviamo la fiducia a tutto il management con incoraggiamento a proseguire con energia e passione sulla strada intrapresa”.

Il risultato di Unitable Srl ha confermato i presupposti di business model con una crescita nel FY di circa il +60%. Il dato è molto incoraggiante e rafforza la strategia di diversificazione e posizionamento del Gruppo come leader internazionale del mondo dell'home decor e del premium tableware. Il CDA ha accolto con soddisfazione gli highlights sul risultato 2021 approvando la proposta del management di una erogazione straordinaria del sistema premiante che in LENET GROUP coinvolge l’intera popolazione aziendale.