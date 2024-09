Acqua Minerale San Benedetto: confermato leader del beverage analcolico in Italia

Gruppo Acqua Minerale San Benedetto, leader italiano nel mercato del beverage analcolico per il 9° anno consecutivo

Per il nono anno consecutivo, Acqua Minerale San Benedetto si conferma leader nel mercato italiano delle bevande analcoliche, con una quota a volume del 17,1%. L’azienda, completamente a capitale italiano, mantiene il primato nei principali segmenti in cui opera, rafforzando la posizione del brand San Benedetto nell’acqua minerale (quota a volume dell’11,2%), nel thè freddo (28,4%), nelle bibite gassate Non-Cola Low Calories Carbonates (30,5%) e nelle Enhanced Waters (37%). Inoltre, Energade domina il segmento degli sport drinks con una quota a volume del 35,2%.

A certificare questo successo è GlobalData, società internazionale di ricerca e consulenza di mercato con sede a Londra, riconosciuta come punto di riferimento per l’analisi dei mercati globali delle bevande. I dati confermano la crescita costante di San Benedetto, che si afferma come Total Beverage Company grazie alla sua strategia vincente e alla capacità di intercettare le tendenze di consumo.

Con un fatturato di 1,1 miliardi di euro, oltre 2.000 dipendenti, una rete commerciale in più di 105 paesi e sette stabilimenti in Italia, il Gruppo San Benedetto rappresenta la più grande realtà italiana nel settore delle bevande analcoliche. Le 44 linee di imbottigliamento e i marchi di prestigio che compongono il portafoglio dell’azienda testimoniano l’ampiezza e la qualità della sua offerta.

“È motivo di grande orgoglio essere per il nono anno consecutivo azienda leader in Italia nel mercato del beverage analcolico, un’attestazione di fiducia enorme e una conquista di squadra che ci conferisce una grande responsabilità per il suo mantenimento ed accrescimento negli anni a venire”, afferma Enrico Zoppas, Presidente e Amministratore Delegato di Acqua Minerale San Benedetto.

“Questo ulteriore successo è la conferma che la strada intrapresa è quella giusta e rappresenta uno stimolo per continuare a lavorare con sempre maggior intensità ed entusiasmo", aggiunge Zoppas. "Per noi di San Benedetto ogni traguardo raggiunto rappresenta un punto da cui ripartire con l’obiettivo di fare sempre meglio e di ripagare la fiducia che i consumatori ripongono in noi, offrendo loro prodotti sempre più innovativi, sicuri e di alta qualità”.