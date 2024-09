Happily, ottenuta la certificazione B Corp per l'impegno etico e sociale

Happily, ricevuta la certificazione B Corp per i traguardi nella sostenibilità e nella responsabilità sociale

Happily, società specializzata in piani di welfare e progetti di benessere per le imprese italiane, ha ottenuto la certificazione B Corp, attestando il suo impegno verso pratiche aziendali etiche e sostenibili. Fondata a Genova nel 2017, Happily si è affermata come un partner di riferimento per la gestione delle risorse umane, offrendo strumenti innovativi per promuovere una cultura aziendale inclusiva e attenta al benessere dei lavoratori.

La certificazione B Corp, rilasciata dall'organizzazione no-profit B Lab, riconosce le aziende che rispettano alti standard di performance sociale e ambientale, trasparenza e responsabilità legale. Questo riconoscimento evidenzia il modello di business di Happily, che punta non solo al profitto, ma anche a un impatto positivo su dipendenti, comunità e ambiente, in linea con una visione globale di sostenibilità e inclusività.

“È con grande gioia che annunciamo l’ottenimento della certificazione B Corporation per Happily. Questo traguardo rappresenta l'impegno e la dedizione di ogni membro del nostro team. Diventare una B Corp ci stimola ad aumentare i nostri sforzi verso pratiche più sostenibili e responsabili. Come parte di questa comunità, siamo determinati a perseguire con passione i nostri obiettivi di sostenibilità e a collaborare con i nostri stakeholder per costruire un futuro più giusto e prospero", afferma Gianluca Caffaratti, CEO di Happily.

La nuova B Keeper Sara Bassolamento, CEO Deputy & Advisor in Happily, commenta: “Sono fiera che Happily abbia raggiunto l'importante traguardo di diventare una B Corporation. Questo successo è il risultato dell'impegno e della dedizione di tutti i membri della nostra organizzazione. È un obiettivo significativo che abbiamo atteso con entusiasmo e che ci motiva ogni giorno a migliorare e crescere. Oggi, come parte della famiglia B Lab, siamo determinati a perseguire con rinnovato impegno i nostri obiettivi di sostenibilità e a condividerli per promuovere un futuro migliore per tutti".