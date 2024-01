Hettich Group, completata l'acquisizione di FGV Group

Hettich Group, soddisfatte tutte le condizioni di chiusura per l'acquisizione di FGV Group

Entrambe le aziende si caratterizzano per la loro visione a lungo termine, l'esperienza nel settore degli accessori per mobili, la presenza nello stesso mercato di riferimento e gli stretti rapporti con i loro clienti. "Siamo due aziende a conduzione familiare con un'esperienza combinata di oltre 200 anni", afferma Jana Schönfeld, Amministratore Delegato del Gruppo Hettich. "E insieme siamo ora più di 9.000 colleghi in tutto il mondo che usano tutta la loro energia, passione e idee per realizzare il meglio per i nostri clienti ogni giorno. Queste somiglianze ci hanno ispirato e convinto a voler plasmare il nostro futuro insieme".

"Hettich e FGV si integreranno a vicenda con i loro punti di forza per sviluppare continuamente le attività commerciali esistenti e offrire ai loro clienti soluzioni a valore aggiunto ancora migliori", sottolinea il Dott. Andreas Hettich, azionista e presidente del Advisory Board del Gruppo Hettich, ora azionista al 100% del Gruppo FGV. Nell'insieme del Gruppo Hettich, Hettich e FGV rimarranno marchi e società indipendenti. I clienti di entrambe le società manterranno i loro contatti consolidati.

Una crescita congiunta e l‘affidabilità nei confronti dei clienti di Hettich e FGV è particolarmente importante anche per Uwe Kreidel. Al consolidato team di manager di FGV si unirà proprio Uwe Kreidel in qualità di CEO con effetto immediato. Oltre ai suoi oltre 30 anni di esperienza manageriale, nel settore e in Hettich, Uwe Kreidel apporterà un contributo con la sua conoscenza del mercato italiano, acquisita, tra le altre cose, nel suo ruolo di Direttore Regionale per Hettich Italia. Uwe Kreidel, nuovo CEO del Gruppo FGV, è molto entusiasta del suo nuovo ruolo e della collaborazione con il team di FGV: 'Il Gruppo Formenti e Giovenzana è un'azienda con molti ottimi dipendenti. Non vedo l'ora di contribuire alla crescita di FGV e Hettich insieme a tutti i miei colleghi. Metteremo insieme le nostre diverse competenze ed esperienze e le svilupperemo con successo, mantenendo le nostre identità, come marchi indipendenti.

Un ringraziamento speciale va a Silvana Riboldi, Responsabile delle Vendite di FGV, e a Giulia Luigetti, CFO del Gruppo FGV, che ha svolto il ruolo di CEO ad interim durante la fase di transizione dai precedenti ai nuovi azionisti. Entrambe hanno apportato un contributo significativo al successo del processo.