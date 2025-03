Hiro Design, confermata la collaborazione con OneDay per la strategia di comunicazione 2025

Hiro Design, rinnovata la partnership con OneDay: sviluppare il concept espositivo e il piano strategico di comunicazione in vista della prossima Milano Design Week

Dopo un anno di successi e nuove esperienze, tra cui il debutto con un corner esclusivo alla Rinascente di Milano, Hiro Design conferma la collaborazione con OneDay per la strategia di comunicazione del 2025. Il brand italiano di design ha scelto il team guidato da Gaia Marzo, Corporate Communication Director ed Equity Partner del gruppo, per sviluppare il concept espositivo e il piano strategico di comunicazione, in vista della prossima Milano Design Week.

Per il secondo anno consecutivo, Hiro sarà presente alla Milano Design Week, questa volta con una pop-up home nel cuore del Brera Design District, presso lo spazio Varese8. Il progetto ricreerà un ambiente domestico arredato con i prodotti della collezione Hiro, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva nel mondo del brand.

Ad affiancare Hiro in questa iniziativa sarà il team di comunicazione di OneDay, che collaborerà alla realizzazione di un palinsesto di eventi nell’evento. L’obiettivo è avvicinare la community di appassionati di design attraverso incontri dal vivo, esposizioni e workshop interattivi. Tra i momenti salienti della settimana, spicca la presentazione dei progetti finalisti dell’ultima Call for Ideas dedicata alle mensole, oltre a sessioni di home-styling curate da esperti del settore e interior decorator.

Oltre alla partecipazione alla Design Week, la collaborazione tra Hiro Design e OneDay si estende a una strategia di comunicazione continuativa. Il team di OneDay sarà responsabile di un piano di media relations e PR volto a rafforzare l’awareness del brand e a consolidare il suo posizionamento nel settore del design. La strategia si concentrerà sulla narrazione dei valori, della mission e del lavoro dei designer che collaborano con Hiro, con l’obiettivo di renderlo un marchio sempre più iconico e riconoscibile.

“Quella con Hiro è una collaborazione che prosegue dal 2019, un lavoro stimolante che spazia dalla comunicazione del brand a quella di prodotto", afferma Gaia Marzo, Corporate Communication Director di OneDay. “Hiro ha dimostrato una straordinaria capacità di interpretare le esigenze del design contemporaneo con prodotti smart, funzionali ed esteticamente unici. Su questi elementi abbiamo costruito la strategia di awareness e comunicazione per il 2025”.

“Collaboriamo con OneDay e le sue company già da diversi anni, e finora si è sempre rivelato un partner strategico e operativo solido che ha saputo accompagnarci step by step nella crescita del business. Quest’anno abbiamo deciso anche di affidarci a Gaia e il team di comunicazione perché sentiamo che è arrivato il momento di investire nelle attività di media relations con l’obiettivo di consolidare l’awareness e il posizionamento di Hiro nel settore del design”, dichiara Manuele Perlati, Founder e CEO di Hiro.

Hiro Design è un brand 100% italiano, con produzione diretta nelle proprie officine in provincia di Verona e vendita esclusivamente online. Lo stile minimal, colorato e funzionale dei suoi prodotti ha già conquistato numerosi riconoscimenti, tra cui l’inserimento del portaombrelli Plu nell’ADI Design Index 2023 e la partecipazione alla XXVIII Edizione del Premio Compasso d’Oro ADI nel 2024.

Con la rinnovata collaborazione con OneDay, Hiro Design punta a rafforzare la sua identità e a conquistare un pubblico sempre più ampio, consolidando il proprio ruolo di protagonista nel panorama del design contemporaneo.