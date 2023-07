Decarbonizzazione, Edison Next sigla accordo con Iris Ceramica per H2 Factory

Edison Next al fianco di Iris Ceramica per H2 Factory, la prima industria a idrogeno verde di lastre in ceramica

Iris Ceramica Group, leader mondiale nella realizzazione di soluzioni innovative e grandi lastre in ceramica tecnica di alta gamma per il settore design, arredo e architettura ed Edison Next, società del Gruppo Edison che accompagna clienti e territori nel loro percorso di decarbonizzazione e transizione ecologica, annunciano la firma di un accordo per lo sviluppo di H2 Factory il nuovo stabilimento produttivo di Castellarano (in provincia di Reggio Emilia) che utilizzerà idrogeno verde, ossia alimentato da energia rinnovabile, prodotto grazie a un sistema all’avanguardia realizzato su misura.

Con questo accordo, Iris Ceramica Group ed Edison Next danno vita al primo progetto per la decarbonizzazione dell’industria ceramica tramite idrogeno verde. Questa iniziativa avvia un nuovo corso per la decarbonizzazione di un settore industriale particolarmente energivoro il cui contributo è determinante per il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica del Paese e del distretto ceramico, area concentrata tra la Provincia di Modena e Reggio Emilia, che è un territorio strategico per questo comparto produttivo. Competenze, tecnologia, innovazione e determinazione a credere in un percorso virtuoso di decarbonizzazione sono gli elementi chiave messi in campo per dare vita alla prima industria ceramica green.

"L’avvio di questo percorso virtuoso di transizione energetica insieme a Iris Ceramica Group rappresenta un primo passo significativo verso la decarbonizzazione di un settore determinante per il Paese", dichiara Giovanni Brianza CEO di Edison Next. "Iris Ceramica Group rappresenta l’eccellenza del Made in Italy nel mondo e ha nella sua storia la capacità di affrontare e vincere questa sfida. Decarbonizzare per i settori energivori significa avere il coraggio di ripensare i propri processi, andando a intervenire nel cuore dei sistemi di produzione attraverso l’introduzione di tecnologie innovative con l’obiettivo di garantire la sostenibilità ambientale, ma anche la competitività del settore sui mercati internazionali. Questo progetto, basato sulla produzione e utilizzo di idrogeno verde in ambito industriale, si inserisce nella strategia di Edison che sta investendo su questo vettore attraverso numerosi progetti a beneficio dei clienti industriali".

La partnership tra Iris Ceramica Group e Edison Next segna l’inizio della seconda fase di un ambizioso percorso. Si è infatti concluso con successo il primo step verso la decarbonizzazione, che ha visto Iris Ceramica Group impegnato nell’ultimo anno e mezzo nello studio di fattibilità e nella realizzazione del sito H2 Factory sviluppato con i più elevati standard progettuali, idonei a ospitare l’impianto di produzione dell’idrogeno verde. L’impiego di questa fonte energetica nel processo produttivo infatti, prevede accorgimenti speciali, non solo in termini di impiantistica, come il forno ingegnerizzato per essere alimentato con un blend di idrogeno e gas naturale, ma anche in termini di opere cantieristiche strategiche, come le vasche di raccolta dell’acqua piovana, il sistema di pannelli fotovoltaici sul tetto dello stabilimento e aree ad hoc di produzione e stoccaggio dell’idrogeno.