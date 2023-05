IEG: aprono i saloni del food&beverage ed equipment a Singapore

IEG, si consolida il legame con i mercati asiatici: da domani, a Singapore, i saloni del food&beverage ed equipment

Dopo il successo della prima edizione di SIGEP China a Shenzhen, conclusa da poco e realizzata in partnership con Fiera di Colonia e in contemporanea ad Anufood China, Italian Exhibition Group (IEG) apriranno da domani, 25 maggio, a Singapore, con IEG ASIA, i saloni del food&beverage ed equipment. A luglio, sarà la volta del mondo jewelry.

"Siamo pienamente operativi con IEG ASIA sulle manifestazioni acquisite lo scorso febbraio", ha spiegato Corrado Peraboni, CEO di IEG. "Puntiamo a risultati sia sul food&beverage ed equipment per la ristorazione, sia sul jewelry, grazie all’expertise delle nostre Sigep e Vicenzaoro, alla strategicità dell’hub Singapore e allo scenario prestigioso coordinato dal Singapore Tourism Board. Con IEG ASIA favoriremo anche la presenza di clienti e pubblico dai Paesi ASEAN alle nostre manifestazioni di Rimini e Vicenza, con ricadute di business sui rispettivi territor".

Da domani e per tre giorni, al Marina Bay Sands Expo & Convention Centre, con 243 brand in mostra da 26 Paesi,si inaugureranno Cafe Asia, International Coffee & Tes Industry Expo, Sweet & Bakes Asia e Restaurant Asia, seguiti dalla Food&Beverage Division IEG, guidata dalla group brand manager Flavia Morelli. Dal 13 al 16 luglio, sempre a Singapore sarà la volta di SIJE - Singapore International Jewelry Expo 2023. Seguita dalla Jewelry&Fashion Division IEG con il global exhibition director Marco Carniello: in mostra 223 brand da 26 Paesi.