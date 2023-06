IKN Italy: la centralità del change management raccontato a CDO e CXO 2023

IKN Italy, conclusa la quarta edizione di CDO e CXO 2023: due eventi cross industry per discutere dell'evoluzione del change management aziendale

Si è conclusa la quarta edizione di CDO e CXO 2023 di IKN Italy, i due eventi svoltisi il 13 giugno a Milano- Centro Congressi Nh Milanofiori. Nel dettaglio, CDO è un evento cross industry, che si rivolge ai principali mercati Bancario e Assicurativo, Retail & GDO, Food & Beverage, Energy & Utilities, TLC & Media, Manifatturiero, Farmaceutico.

L'evento CDO si è svolto co-located con l’evento CXO con cui ha condiviso la Tavola Rotonda di apertura dei lavori. A chiusura della giornata, un momento congiunto di premiazione “Best CDO e CXO 2023”: i premi sono stati assegnati al Chief Data Officer e al Chief Experience Officer che hanno saputo contraddistinguersi per innovazione strategica e tecnologica e per aver guidato l'azienda con una Data & Customer Centric Strategy come risposta alla situazione di volatilità attuale.

Al centro di CDP-Chief Data Officer, la consapevolezza della centralità di un change management aziendale, poichè adeguarsi ai cambiamenti operativi e alle nuove necessità è un percorso che inizia dalle persone: gli ultimi 3 anni hanno cambiato infatti il panorama in cui tutti i Data Leader devono lavorare, laddove la tecnologia e le capacità tecniche e analitiche devono essere inseriti in una riorganizzazione dei processi.

CDO-Chief Data Officer rappresenta così l’hub di incontro che ha riunito circa 150 Data Leader per un confronto relativo a una Data Driven Strategy value-based e a quale ruolo ricopre oggi il CDO nelle Data Driven Company. I protagonisti dell’evento sono stati chiamati a confrontarsi su come sviluppare e integrare, sempre di più, una Data & Customer Centric Strategy, per estrarre valore dai dati e stimolare la crescita aziendale. In occasione dell’appuntamento sono stati presentati in anteprima i risultati della III edizione del sondaggio di Ikn Italy & DENODO su “Quale evoluzione della democratizzazione per rendere i dati accessibili a tutti coloro che ne debbano fare uso?”

Il focus principale di questa nuova edizione è stato “Casi d’uso per l’integrazione di HR Analytics, CRM e dati di processo verso il Web3”. La platea ha avuto l’opportunità di conoscere le strategie di 4 C-Level tra i top player, come Piquadro, Alpitour, Cassa Depositi e Prestiti e Rodenstock, per capire cosa manca per arrivare a una reale Data & Customer Centric Enterprise. Banca Aidexa, A2A, Biogen, Generali e altre aziende hanno potuto condividere con i presenti le loro best practice su come governare il dato e personalizzare il customer journey di un cliente sempre più esigente. L’appuntamento si è inoltre focalizzato sulla Data Culture per approfondire se realmente parte tutto dall'alfabetizzazione e dalla democratizzazione dei dati: protagoniste del dibattito Intesa Sanpaolo, Inail, Credem e altre aziende di spicco.

L'intervista a Claudia Volpetti, Chief Data Officer Leroy Merlin Italia

Di particolare attualità il tema relativo alle “regole digitali”, come l’uso dei dati nella Generative AI, con un focus su Data Governance Act, Digital Service Act, Digital Market Act e Artificial Intelligence Act. A conclusione di CDO, Gruppo Iren, BNL BNP Paribas e Istat sono stati invitati a una riflessione finale di scenario sull'evoluzione e l'integrazione del Dato con la Customer Experience.