Il Gruppo editoriale Tecniche Nuove acquisisce il 100% di Mazzmedia

Tecniche Nuove perfeziona l'acquisizione del 100% del capitale di Mazzmedia: l'obiettivo è consolidare l'offerta omnichannel

Con l’obiettivo di consolidare ulteriormente l’offerta omnichannel del Gruppo editoriale Tecniche Nuove, è stata perfezionata l’acquisizione del 100% del capitale di Mazzmedia dal socio di maggioranza Francesco Fiori e da Samuele Marazzita, Tommaso Dozio, Federico Anelli.

Mazzmedia è una digital agency, specializzata nell'ideazione e sviluppo di progetti di comunicazione multicanale; strategia digitale, creatività, sviluppo tecnologico e digital marketing. Una realtà capace di rispondere molto rapidamente alle richieste e ai bisogni dei clienti. Channel mix planning, campagne strategiche crossmediali, ricerche e analisi di mercato, sono la base del lavoro della squadra di Mazzmedia. Il nuovo asset societario ha confermato alla guida l’AD Francesco Fiori, il Sales Director Tomaso Dozio, l’Head of UX Designer Samuele Marazzita e l’Head of Technology Federico Anelli

“Questa importante acquisizione, segue una strategia di crescita per linee esterne avviata da tempo e completa il posizionamento del nostro gruppo come leader nell’offerta di comunicazione multicanale B2b. La conferma del gruppo dirigente che ha reso Mazzmedia una struttura di primo livello tra le web agency è un segnale di continuità di gestione e ci permetterà di sviluppare nuovi servizi, tra cui quelli basati su AI, nel settore editoriale e di comunicazione per le imprese e i segmenti professionali che sono nel portfolio del Gruppo” dichiara Ivo Alfonso Nardella, Presidente e AD di Tecniche Nuove.

“Sono lieto di annunciare ufficialmente il perfezionamento dell'acquisizione di MazzMedia da parte del prestigioso Gruppo Tecniche Nuove, storico leader nella creazione di contenuti e formati editoriali indirizzati principalmente ad aziende e professionisti del settore B2B. L'integrazione con il Gruppo Tecniche Nuove rappresenta un passo estremamente significativo per MazzMedia, offrendoci un'opportunità straordinaria di potenziare le nostre capacità e risorse. Sono profondamente convinto che questa unione costituisca un'ulteriore concreta possibilità di crescita per tutti i nostri clienti”, dichiara Francesco Fiori.

“Questa nuova integrazione sarà un asset anche per Senaf la società parte del Gruppo TN che si occupa di organizzare e realizzare fiere ed eventi espositivi dedicati ai diversi settori del mondo industriale e produttivo, come MecSpe SAIE Cosmofarma ed Exposanità”, commenta Francesca Ferilli membro del cda.

Aggiuunge l’advisor e imprenditore Davide Maggi “Quella tra Tecniche Nuove e Mazzmedia è un’operazione che permette al Gruppo di crescere in innovazione e consolidare una unit digitale ad alto livello di professionalità, già maturato da Mazzmedia. Sono felice di aver accompagnato Ivo Nardella e il Gruppo, già mio socio in altre operazioni a questo nuovo traguardo”.