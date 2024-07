Iliad celebra l’estate con offerte mobile e fibra: FLASH 200 e il Nuovo Router Wi-Fi 7

Iliad lancia le offerte estive: 200GB a prezzo fisso per la mobile e fibra con router Wi-Fi 7

Con l’arrivo dell’estate e il suo carico di momenti iconici, dal gelato che si scioglie al mare cristallino, iliad celebra la stagione con una nuova campagna pubblicitaria che racchiude l’essenza di questa calda stagione. Il messaggio è chiaro e diretto: “È chiaramente estate. È per sempre. È chiaramente iliad”. Questo slogan non solo evoca l’allegria dell’estate, ma riflette anche i principi fondamentali di Iliad: chiarezza, trasparenza e un impegno duraturo verso i propri clienti.

Per tutti coloro che desiderano un’offerta mobile vantaggiosa, Iliad presenta FLASH 200. Questa proposta offre 200GB di traffico dati in 4G, 4G+ e 5G, con minuti e SMS illimitati a un prezzo fisso di 9,99€ al mese. Come sempre, il prezzo rimarrà invariato per sempre una volta sottoscritta l’offerta. Questa promozione è disponibile fino al 12 settembre alle ore 17:00 e si rivolge sia ai nuovi clienti che a quelli esistenti che desiderano cambiare piano.

Non solo mobile: iliad sta rivoluzionando anche il mercato della fibra. L'operatore, che già raggiunge quasi 15 milioni di unità abitative con la sua fibra FTTH, è il primo in Italia a offrire un router con tecnologia Wi-Fi 7, la iliadbox Wi-Fi 7. Questo router garantisce una connessione super veloce e stabile, migliorando ulteriormente l’esperienza di navigazione.

La nuova offerta fibra di iliad include una connessione internet 100% fibra ottica, con chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili in Italia e verso fissi di oltre 60 Paesi. Per coloro che sono già clienti mobili iliad con offerte da 9,99€ o 11,99€, il costo mensile è di 21,99€, altrimenti è di 25,99€. Il prezzo rimane bloccato per sempre e l'installazione ha un costo una tantum di 39,99€, con il router fornito in comodato d’uso gratuito. Inoltre, per estendere il segnale Wi-Fi nelle abitazioni più ampie, è possibile aggiungere il iliad wifi extender Wi-Fi 7 a un costo di 1,99€ al mese.

Le nuove offerte di iliad non solo celebrano l’estate, ma rappresentano anche un impegno continuo verso la trasparenza e l’innovazione. Per ulteriori dettagli e per verificare la copertura, gli interessati possono visitare il sito ufficiale di iliad. Con queste proposte, iliad conferma la sua dedizione a fornire servizi chiari e vantaggiosi, assicurando ai clienti un'estate connessa e senza sorprese.