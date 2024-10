Innovazione inclusiva: mPMI al Festival del Metaverso con Mama Industry

Festival del Metaverso: il 21 e 22 ottobre a Torino presente anche Mama Industry

La terza edizione del Festival del Metaverso, “AI&VR FESTIVAL, Multiverse World”, che si terrà quest'anno il 21 e 22 ottobre al Museo del Cinema di Torino, sta per aprire le porte. L’evento è un importante riferimento per esplorare le nuove frontiere della comunicazione digitale, unendo esperti, aziende e innovatori. Il programma dell’edizione 2024 promette di essere particolarmente stimolante, con un focus sui cambiamenti radicali che il Metaverso sta portando nel mondo del business e della creatività.

Un occhio di riguardo alle opportunità per le mPMI sarà garantito da Mama Industry, azienda dedicata allo sviluppo della produttività per questa categoria dimensionale di imprese. L’azienda romana, che collabora con diverse realtà italiane, quali università, associazioni di categoria e centri di ricerca, sostiene le PMI nel loro percorso di crescita, facilitando l'intermediazione tra queste e il mondo dell’innovazione. Grazie al suo impegno nella promozione di soluzioni, come già dimostrato in altre iniziative, Mama Industry porta al Festival la sua esperienza nel supportare l'adozione di tecnologie emergenti tra le mPMI italiane, in particolare quelle al di fuori degli ecosistemi, unendo l'innovazione alla tradizione produttiva del nostro Paese.

Secondo un recente rapporto di Unioncamere (2023), circa il 70% delle PMI italiane riconosce la necessità di migliorare la propria digitalizzazione per rimanere competitive, ma solo il 40% ha le competenze interne necessarie per affrontare questo passaggio in modo efficace. Questo divario tra consapevolezza e implementazione pone le PMI in una situazione di vulnerabilità, esponendole a rischi concreti sotto vari aspetti. Innanzitutto la perdita di competitività: chi non riesce ad integrare efficacemente le nuove tecnologie perde sempre più terreno rispetto ai concorrenti. L’uso del Metaverso come strumento di marketing e interazione con i clienti si fa infatti sempre più massivo; uno studio di Gartner prevede che, entro il 2026, il 25% della popolazione mondiale trascorrerà almeno un'ora al giorno nel Metaverso per lavorare, fare acquisti o socializzare.

In secondo luogo la riduzione dell’efficienza operativa, perché è ormai una certezza che le tecnologie digitali, come l'automazione e l'intelligenza artificiale, possono portare miglioramenti a livello di tempi e costi di produzione. Un altro aspetto da considerare è legato alla capacità di adattarsi alle crisi: come mostrato dalla pandemia COVID-19, le nuove tecnologie sono fondamentali nell’incrementare la resilienza di fronte a eventi improvvisi di crisi. Inoltre, anche alla luce delle ultime rilevazioni sull’occupazione giovanile, vi è un altro importante rischio da non sottovalutare, ovvero quello di una ridotta attrattiva per i talenti: le aziende che non adottano strumenti digitali avanzati rischiano di perdere competitività anche nel reclutamento di professionisti qualificati, in particolare quelli con competenze tecnologiche essenziali per la crescita futura.

Queste considerazioni ci indicano che tutti, anche le realtà imprenditoriali più piccole, per sopravvivere, dovranno adattarsi a questa evoluzione sfruttando le nuove possibilità offerte dall’innovazione tecnologica.