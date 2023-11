Insurtech, viteSicure: arriva la “Black Friday Week”

Insurtech, al via la “Black Friday Week” di viteSicure da oggi fino al 24 novembre

viteSicure, l’insurtech italiana nata nel 2020 e specializzata nel settore vita-protezione, lancia in occasione del Black Friday una settimana di offerte speciali per proteggere sé stessi e i propri cari con polizze a tariffe scontate. Da oggi fino al 24 novembre, infatti, sarà possibile acquistare sul sito della società la polizza caso morte con uno sconto del 10% per i primi tre anni: bonus che verrà erogato sotto forma di cashback al termine di ogni anno. Risparmio garantito anche per chi deciderà di sottoscrivere una polizza infortuni, che riceverà invece uno sconto immediato del 15% direttamente al momento dell’acquisto.

“Il Black Friday è tradizionalmente associato agli sconti sui prodotti di consumo, alla corsa agli acquisti e allo shopping frenetico”, ha commentato Alessandro Turra, Chief Marketing Officer e Co-Founder dell’azienda. “In un simile scenario, viteSicure offre invece la possibilità di sfruttare il momento per investire parte del proprio budget familiare in una protezione assicurativa preziosa e duratura per il futuro. Garantire la propria sicurezza finanziaria e quella dei propri cari è sempre più cruciale, in particolar modo durante periodi di incertezza economica. Le promozioni di viteSicure per il Black Friday possono quindi fungere da ulteriore incentivo alla protezione del proprio patrimonio e della propria salute, senza compromettere il bilancio familiare”.