Intesa Sanpaolo, Homepal e BPER Banca: al via partnership nell'immobiliare

Intesa Sanpaolo, Homepal e BPER Banca insieme per creare un operatore immobiliare di nuova generazione

Intesa Sanpaolo, Homepal e BPER Banca danno vita ad una partnership strategica e commerciale per creare un operatore immobiliare che avrà l’obiettivo di valorizzare e sviluppare le attività nel real estate, settore in cui le società hanno concluso circa 10 mila transazioni di compravendita immobiliare dal lancio. Intesa Sanpaolo Casa offre servizi di intermediazione e consulenza immobiliare attraverso una rete di agenzie nelle principali città italiane. Homepal è un’agenzia immobiliare online di nuova generazione, che supporta i clienti nelle diverse fasi di compravendita immobiliare, attraverso una piattaforma digitale e agenti immobiliari che operano da remoto.

L’operazione si realizzerà attraverso il conferimento da parte di Intesa Sanpaolo della partecipazione del 100% di Intesa Sanpaolo Casa e la successiva incorporazione in Homepal. La nuova realtà beneficerà dell’esperienza nata dalla collaborazione tra BPER Banca e Homepal nell’offerta alla clientela retail di servizi immobiliari gestiti in prevalenza online, con la professionalità e la qualità di servizio di un’agenzia tradizionale. L’obiettivo è creare un nuovo operatore che opererà in tutto il mercato italiano, forte della complementarità dei modelli di servizio di Intesa Sanpaolo Casa e di Homepal che, facendo leva sulle reti di Intesa Sanpaolo e BPER Banca, possa soddisfare le esigenze dei clienti nella compravendita immobiliare attraverso servizi tecnologici, presenza fisica nelle principali città e naturalmente con l’esperienza dei propri agenti.

L’altra grande novità è che la società nasce con una forte componente B2B e si prefigge di supportare l’attività di altre banche e reti industriali, che vogliano partecipare allo sviluppo di un nuovo modello di crescita, una “Open Proptech Platform”, distintiva e collaborativa. Il passaggio societario valorizzerà tutti i dipendenti e gli agenti di Intesa Sanpaolo Casa e di Homepal, che entreranno così a far parte della nuova realtà. La nuova struttura potrà quindi contare su una rete commerciale iniziale di oltre 60 persone, con l’obiettivo di creare un operatore protagonista del settore.

A seguito dell’operazione, Intesa Sanpaolo parteciperà al capitale di Homepal con una quota del 49%. Il restante capitale sarà detenuto per il 34% dagli attuali soci di Homepal e per il 17% da BPER Banca. La guida della società sarà affidata ad Andrea Lacalamita, già Presidente di Homepal. L’investimento iniziale di Intesa Sanpaolo e BPER Banca sarà pari complessivamente a 15 milioni di euro, per potenziare servizi e comunicazione.