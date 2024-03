Intesa Sanpaolo insieme a Mytilineos nello sviluppo del fotovoltaico in Cile

Intesa Sanpaolo supporta l'espansione delle energie rinnovabili in Cile attraverso un finanziamento di 315 milioni di dollari destinato a Mytilineos

La Divisione IMI Corporate & Investment Banking (IMI CIB) di Intesa Sanpaolo ha dato un importante contributo allo sviluppo delle energie rinnovabili in Cile, partecipando a una linea di credito di 315 milioni di dollari destinata a Mytilineos, una società dedicata alla costruzione e allo sviluppo di progetti di energia rinnovabile con sede in Grecia. La somma finanziata sarà impiegata per la realizzazione di quattro parchi solari nel territorio cileno, con una capacità totale di 588 MW.

L'operazione, strutturata da un pool di banche internazionali, tra cui spicca Intesa Sanpaolo tramite la propria Divisione IMI CIB, è parte integrante della strategia globale di sviluppo delle infrastrutture rinnovabili di Mytilineos, che si estende nel promettente mercato cileno. La regione si distingue per l'ampia disponibilità di risorse naturali e per gli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione. Tra i progetti inclusi nel portafoglio di Mytilineos, acquisito tra il 2020 e il 2021, spiccano i quattro parchi fotovoltaici di Willka, Doña Antonia, Tocopilla e Tamarico. Willka, inaugurato nel 2023, rappresenta il più grande investimento di capitale straniero nella regione. I restanti tre parchi entreranno in funzione nel corso del 2024, contribuendo complessivamente alla produzione di circa 1,6 terrawattora (TWh) di energia pulita all'anno e riducendo di oltre 600 mila tonnellate le emissioni di anidride carbonica su base annua.

Nicola Doninelli, responsabile Distribution Platforms & GTB della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, ha commentato: "Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione IMI CIB, è da sempre ai vertici nel project financing. Siamo felici di supportare Mytilineos nel suo quinto parco solare internazionale, un progetto che rafforza ulteriormente la leadership dell’azienda nel settore. Abbiamo una lunga tradizione proprio nel project financing e intendiamo incrementare i nostri investimenti nelle Americhe, in particolare per lo sviluppo di infrastrutture sostenibili. Il coinvolgimento in questa linea di credito sottolinea il nostro costante impegno a sostenere il settore delle energie rinnovabili a livello globale e rientra tra le numerose operazioni di rilievo recentemente finanziate da Intesa Sanpaolo nel Nord e Sud America".

L'implicazione di Intesa Sanpaolo in questa linea di credito sottolinea il suo costante impegno a sostenere il settore delle energie rinnovabili a livello globale. La partecipazione all’operazione di Mytilineos rientra nella strategia di sviluppo delle attività internazionali della Divisione IMI CIB e segue altri importanti finanziamenti già annunciati dall'istituto bancario in diverse parti del mondo, confermando il suo impegno verso la sostenibilità e la promozione delle energie pulite come pilastri fondamentali per un futuro più verde e resiliente.