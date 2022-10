Intesa Sanpaolo lancia "Fideuram Direct" per gli investimenti digitali

Intesa Sanpaolo: nasce "Fideuram Direct", la piattaforma digitale che permette di investire da remoto sui mercati finanziari

Intesa Sanpolo annuncia l'avvio della nuova piattaforma digitale "Fideuram Direct". Rivolto a tutti i risparmiatori e i trader che vogliono investire da remoto sui mercati finanziari, il progetto mira ad accompagnare i clienti Intesa in tutti gli step dell'investimento digitale. Coloro che accederanno alla nuova piattaforma, avranno la possibilità di investire in autonomia, o attraverso un approccio guidato, approfittando di un’esperienza interamente digitale.

Lo sviluppo di questa nuova realtà nasce dall’integrazione fra le competenze di Fideuram–Intesa Sanpaolo Private Banking, da oltre 50 anni leader nel Wealth Management in Italia, e l’esperienza digitale di IW Bank, che da sempre offre servizi in grado di soddisfare le esigenze d’investimento della clientela e che già oggi conta circa 60 mila clienti e oltre 2,4 Mld€ di masse in gestione.

Grazie a Fideuram Direct i clienti avranno a disposizione un’ampia gamma di soluzioni digitali, innovative e sicure. Potranno sfruttare evolute piattaforme di Trading, attive su oltre 50 mercati, così da usufruire di servizi professionali in grado di soddisfare anche i trader più sofisticati. Allo stesso modo, i clienti potranno approfittare della funzione Gestioni Patrimoniali, per tutti coloro che vogliono affidarsi agli specialisti di Fideuram Asset Management SGR per investire su portafogli coerenti con il proprio profilo di rischio e di sostenibilità. Infine, Fideuram permetterà la selezione di Fondi e Sicav delle principali case d’investimento internazionali, in una logica di architettura attenta ai principi ESG.

Luca Bortolan, Responsabile Fideuram Direct, ha così commentato: “Con Fideuram Direct puntiamo sul Digital Wealth Management, in linea con la forte spinta verso la digitalizzazione che caratterizza il Piano d’Impresa 2022-2025 di tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo. È un progetto innovativo, destinato agli investitori che vogliono operare direttamente sui mercati finanziari con una esperienza digitale, in autonomia o con supporto remoto e che consente l’accesso a soluzioni d’investimento d’avanguardia. Il nuovo modo di operare, che si affianca e crea sinergie con il modello vincente e consolidato delle reti di consulenti finanziari e private banker, si arricchirà, nel tempo, grazie alle migliori professionalità di Fideuram Asset Management SGR e di Alpian, startup svizzera con la quale già esiste un modello integrato di sviluppo strategico”