Italia del Gusto Day 2024: strategie per rafforzare il Made in Italy sui mercati internazionali

Italia del Gusto Day 2024, presentata la dodicesima edizione: l'obiettivo è rafforzare il Made in Italy sui mercati internazionali

Si è tenuto a Stresa il dodicesimo Italia del Gusto Day, un evento che ha visto la partecipazione di economisti, CEO e imprenditori del settore agroalimentare italiano, impegnati a condividere visioni e strategie per affrontare le sfide e le opportunità di un mercato globale in continuo cambiamento. L’incontro ha offerto un’opportunità di riflessione per analizzare le strategie più efficaci per supportare la competitività delle aziende consorziate nei mercati internazionali e per rafforzare l’immagine del Made in Italy nel settore agroalimentare, con l’obiettivo di garantire una crescita stabile e sostenibile per le aziende coinvolte.

"Italia del Gusto lavora ogni giorno per supportare le aziende consorziate nella loro crescita sui mercati internazionali, aiutandole a posizionarsi come produttori di eccellenza nel settore alimentare", ha dichiarato Giacomo Ponti, Presidente di Italia del Gusto. "La nostra missione è rafforzare l’immagine del Made in Italy come simbolo di qualità assoluta, unendo tradizione e innovazione per competere a livello mondiale".

Nel corso dell'evento, è emerso il parere di esperti come il Prof. Marco Fortis, economista e vicepresidente della Fondazione Edison, e i dati forniti dal Boston Consulting Group, che hanno sottolineato l'importanza di un approccio strategico che combini innovazione, sostenibilità e resilienza. "Le aziende agroalimentari italiane non possono farsi trovare impreparate", ha affermato Luigi Consiglio, CEO di EDI - Eccellenze d'Impresa. "Le crisi che abbiamo attraversato negli ultimi anni (Covid, carenza di materie prime, inflazione e guerra) hanno dimostrato quanto sia fondamentale investire in qualità, sostenibilità e innovazione".

Le piccole e medie imprese italiane hanno un bisogno crescente di risorse finanziarie per affrontare le sfide globali. In questo contesto, Simest ha evidenziato l’importanza di sostenere le PMI italiane nella “globalizzazione 2.0”, promuovendo investimenti in sostenibilità economica, green, digitale e capitale umano. Vera Veri, Responsabile Investimenti Partecipativi di Simest, ha dichiarato: "Simest offre alle imprese la possibilità di crescere all’estero attraverso la finanza agevolata, con un focus sulla transizione ecologica e digitale. L’obiettivo è fornire alle aziende gli strumenti e la consulenza necessari per affrontare i mercati globali in modo strategico e sostenibile".

Uno dei temi chiave discussi è stato il mercato americano, considerato uno dei principali per l’agroalimentare italiano. Boston Consulting Group ha sottolineato come l’autenticità del Made in Italy sia un elemento centrale per i brand italiani nel mercato USA. "Gli Stati Uniti sono un mercato attrattivo, ma la qualità e l’autenticità sono fondamentali per affermarsi", ha affermato Antonio Faraldi, Managing Director e Partner di BCG. Le aziende italiane devono mantenere un posizionamento forte, soprattutto nei settori di nicchia, dove la qualità e il valore aggiunto sono i fattori di successo.

Il settore agroalimentare italiano si trova oggi a un crocevia strategico: le sfide globali richiedono visioni chiare e approcci innovativi. Il Consorzio Italia del Gusto, forte dei marchi distintivi dei suoi consorziati, continuerà a promuovere e valorizzare il Made in Italy in tutto il mondo. In conclusione, Giacomo Ponti ha ribadito l'importanza di eventi come l'Italia del Gusto Day per stimolare il dibattito e costruire una strategia comune verso l’eccellenza sui mercati internazionali: "L’Italia del Gusto Day è un momento fondamentale per condividere idee e costruire una strategia comune che ci consenta di raggiungere il successo sui mercati mondiali".