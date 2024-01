Italtrans cresce per fatturato, numero di dipendenti e servizio ai clienti

Italtrans, bilancio di sostenibilità: un’azienda in crescita nel fatturato, nel numero di dipendenti e nella capacità di servizio ai clienti

Un’azienda in crescita: nel fatturato, nel numero di dipendenti, nella capacità di servizio ai clienti (sia per la logistica che per il trasporto). E in crescita anche nell’attenzione alla sostenibilità e alla responsabilità sociale che da tempo sono obiettivi concreti in ambito ESG (Environmental, Social and Governance) e coniugati con attenzione in rapporto ai “goal” dell’Agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile. È questa la “fotografia” del quarto bilancio di sostenibilità di Italtrans (che include anche le controllare Mazzocco Srl e G.B. Trasporti Spa), relativo al 2022. Un report accurato sui diversi aspetti che l’azienda di Calcinate presenta non solo agli stakeholder, ma in generale alla propria comunità di riferimento, al territorio bergamasco nel quale è radicata e al mondo imprenditoriale e sociale italiano nel quale è protagonista.

I numeri testimoniano la crescita di Italtrans ma, Laura Bertulessi, nella lettera che apre il bilancio ha scritto: "I numeri 'non bastano'. Siamo convinti da tempo che la nostra crescita debba consolidarsi anche e forse soprattutto sul piano dei valori che dall’inizio della nostra avventura ci accompagnano e di conseguenza sul piano della responsabilità condivisa. Responsabilità verso le persone, il lavoro e l’ambiente, nella convinzione che un business sano possa e debba portare benessere, contribuire, potrebbe sembrare un’esagerazione, ma non lo è, alla costruzione di una società e di un mondo migliore”. Se questo è l’orizzonte, il bilancio di sostenibilità di quest’anno rappresenta per Italtrans un “punto di riferimento”, un’occasione di verifica e insieme di sguardo verso le sfide future che l’azienda di Calcinate conta di affrontare con “impegno e passione”, caratteristiche di sempre.