JAKALA realizza l’infrastruttura e i touchpoint digitali del nuovo streaming ZDF

JAKALA sviluppa l’infrastruttura tecnologica e i touchpoint digitali per il nuovo portale streaming di ZDF

JAKALA ha svolto un ruolo chiave nel lancio del nuovo portale streaming di ZDF, la più grande emittente pubblica europea, contribuendo alla sua trasformazione digitale. Grazie alla sua esperienza tecnologica e strategica, JAKALA ha sviluppato l’infrastruttura tecnologica e progettato un'esperienza utente innovativa su tutti i touchpoint digitali, incluse le app per smart TV, le applicazioni mobile e il sito web completamente rinnovato (zdf.de).

Da oggi, l’offerta streaming di ZDF sarà accessibile non solo sul sito ufficiale (zdf.de), ma anche sugli store Apple e Google per smartphone e tablet, nonché su diversi dispositivi TV tramite app dedicate. JAKALA ha progettato e implementato le funzionalità principali in modo olistico, personalizzandole per ciascun dispositivo. In stretta collaborazione con ZDF, è stata garantita una user experience coerente, considerando le specifiche modalità di utilizzo dei vari dispositivi.

Il progetto ha ridefinito la distribuzione dei contenuti online di ZDF, trasformandola in una vera e propria piattaforma di streaming autonoma, svincolata dalla tradizionale programmazione televisiva. JAKALA ha guidato il redesign delle interfacce digitali, ottimizzandole per tutti i canali digitali, e ha supportato ZDF nell’implementazione di una strategia avanzata di automazione e personalizzazione, mirata in particolare al pubblico tra i 25 e i 49 anni.

"Siamo orgogliosi di aver collaborato con ZDF in questo progetto di digital transformation, contribuendo a definire nuovi standard per il settore pubblico", dichiara Panos Meyer, Managing Director di JAKALA Germany. "Con la nostra esperienza tecnologica e la visione strategica, abbiamo supportato la principale emittente televisiva europea nel creare un’esperienza digitale avanzata, fruibile su ogni dispositivo".

Da oltre due anni, JAKALA gestisce i canali digitali di ZDF. Oltre alla progettazione dell’esperienza utente e delle interfacce, ha collaborato con il dipartimento Digital Products and Automation di ZDF e con i partner del consorzio Axinom, Condat e HBT per sviluppare l’infrastruttura tecnologica sottostante. Axinom ha lavorato sull’architettura backend, sull’aggregazione dei dati, GraphQL e servizi API, mentre Condat si è occupata della gestione del CMS, Elastic Search e soluzioni specifiche per ZDF. HBT ha curato le aree di DevOps e l’architettura cloud.

"La nostra visione per ZDF nel digitale è stata ambiziosa e continua ad esserlo. Il team di JAKALA e i suoi partner hanno implementato questa visione con professionalità, come dimostra il lancio odierno su tutti i nostri canali digitali. E ora, il focus sarà sul continuo sviluppo e perfezionamento della piattaforma", commenta Tina Kutscher, capo del dipartimento Digital Products and Automation di ZDF.

Il nuovo portale streaming, disponibile da oggi, si distingue per un’interfaccia moderna e intuitiva, progettata per ottimizzare l’esperienza di fruizione su tutti i dispositivi e canali digitali. Con questa innovazione, JAKALA e ZDF ridefiniscono il futuro della fruizione dei contenuti nel settore pubblico europeo.