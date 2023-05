Janssen Italia, Giuseppe Pompilio è il nuovo Direttore Market Access

Giuseppe Pompilio torna in Janssen Italia nel ruolo di Market Access Director

Janssen Italia, l’azienda farmaceutica del Gruppo Johnson&Johnson, annuncia l’ingresso di Giuseppe Pompilio con il ruolo di Market Access Director, a partire dal prossimo 15 maggio. Pompilio riporterà direttamente all’Amministratore Delegato Mario Sturion e sarà parte del Leadership Team. Nel nuovo ruolo Pompilio guiderà le funzioni Market Access, Affari Regolatori e Field Value Access e collaborerà in particolare con i team Commercial, MAF e National and Regional Institutional Affairs, per favorire un accesso equo alle terapie a beneficio dei pazienti su tutto il territorio italiano in tempi sempre più rapidi, collaborando con i diversi stakeholder e cogliendo le opportunità di partnership a livello nazionale, regionale e locale.

Forte di una significativa esperienza nel mondo farmaceutico che ha avuto inizio proprio in Janssen Italia con il ruolo di sales representative Primary Care e poi quello di national sales manager CNS, Pompilio ha ricoperto posizioni di crescente responsabilità e complessità sia nel business sia nel market access, presso grandi aziende del settore.

“Il mio ritorno in Janssen Italia è un ulteriore stimolo a contribuire e ad applicare le competenze e l’esperienza maturata in questi anni per sostenere e raggiungere traguardi ambiziosi verso un accesso più equo e tempestivo delle terapie ai pazienti che ne hanno bisogno” dichiara Giuseppe Pompilio, nuovo Market Access Director di Janssen Italia.