JTI Italia: il maxi evento targato Ploom X arriva a Napoli

JTI Italia, sul lungomare di Napoli arriva il maxi evento targato Ploom X: special guest il rapper Anastasio

Ploom X, l’innovativo device a tabacco riscaldato targato JTI, arriva a Napoli con un evento all’insegna della musica e del divertimento: si svolgerà questa sera sul lungomare di Via Partenope il live show di Anastasio, Jessica Ferrara e Sara Bluma, organizzato da JTI Italia per celebrare l’arrivo del suo dispositivo sul territorio partenopeo.

Il rapper vincitore della 12esima edizione di X Factor, infatti, si esibirà dalle 21.00 in una performance aperta al pubblico dalla terrazza del Grand Hotel Santa Lucia, coinvolgendo i suoi fan in un’esperienza “Truly Unique”; subito dopo, sarà la volta del dj set di Sara Bluma, che continuerà a intrattenere il pubblico lungo tutto il corso della serata. Il live prenderà il via stasera alle ore 20.00 con il dj set di Jessica Ferrara e continuerà fino a mezzanotte; gli artisti si esibiranno dalla terrazza del Grand Hotel Santa Lucia.

L’appuntamento di Napoli si inserisce all’interno di un’ampia cornice di eventi dedicati al mondo Ploom X; il dispositivo, infatti, che ha recentemente festeggiato il suo arrivo su tutto il territorio nazionale con un maxi evento in collaborazione con Post Office negli Studios di Via Tiburtina a Roma, si è attestato sin dal suo debutto in Italia come player iconico di alcuni tra i momenti più esclusivi dell’arte, della moda e della musica all’interno del Paese.Un percorso durato per tutto il 2023, durante il quale il device JTI è stato partner di alcuni tra gli eventi più attesi della Milano Fashion Week, di importanti manifestazioni musicali come il Club To Club Festival di Torino e la Milano Music Week, e che continuerà anche nel corso del 2024 con nuove brillanti iniziative dedicate alla Ploom Community.