Koinos Capital accoglie Valeria De Pergola come Principal

Koinos Capital rafforza ulteriormente l’investment team con l'ingresso di Valeria De Pergola nel ruolo di Principal

Cresce il team di Koinos Capital, SGR indipendente dedicata all’attività di Private Equity attraverso fondi chiusi fondata nel 2020 da Marco Airoldi, Francesco Fumagalli e Marco Morgese, con l’ingresso di Valeria De Pergola con il ruolo di Principal nel team dedicato alla selezione e gestione degli investimenti. De Pergola entra in Koinos Capital dopo aver ricoperto il ruolo di Investment Director in Dea Capital nella divisione “programmi di investimento corporate credit e special situation”. Laureata all’Università Bocconi in Amministrazione Finanza e Controllo, nel 2012 comincia la sua carriera in Deloitte Financial Advisory, dove vi rimane fino al 2017 come Manager, quando entra in Credito Fondiario.

Beppe Fumagalli, Presidente di Koinos Capital, commenta: “Siamo entusiasti di accogliere Valeria nel team. Una professionista con un’importante esperienza nel mondo degli investimenti nei private markets, che darà sicuramente un prezioso supporto ai nostri progetti di sviluppo, aiutandoci sia a cogliere al meglio tutte le opportunità che il mercato ci offre che a supportare le PMI italiane in cui investiamo nel percorso di ulteriore crescita in Italia e all’estero”.

Valeria De Pergola, Principal di Koinos Capital, commenta: “Entro con grande entusiasmo in Koinos. Il nostro Paese è costellato di straordinarie eccellenze che oggi hanno bisogno di un partner che permetta loro di fare sistema, aggregarsi e crescere per competere anche sui mercati internazionali. Una missione che condivido pienamente e a cui sono orgogliosa di poter contribuire”.

Koinos Capital nasce con l’obiettivo di affrontare, e affiancare, il mercato industriale italiano con una logica molto chiara e distintiva: trasformare PMI italiane in leader internazionali e valorizzare il saper fare italiano, mettendo al servizio del sistema imprenditoriale del Paese non solo capitali, ma anche il forte DNA imprenditoriale dei fondatori e la loro competenza strategica e finanziaria. Koinos sostiene e accelera la crescita di aziende già avviate con l’ambizione di portarle a una posizione di leadership consolidata nei rispettivi settori di riferimento. Ad oggi, il fondo ha investito con un approccio “buy & build” in quattro società (Tre Zeta Group, Platum, Rosa Ermando e Ultrabatch) e ha in programma di completare nuove operazioni entro la fine dell’anno.