Kryalos SGR, confermati Bottelli AD e Amadesi Presidente

Kryalos SGR rinnova gli organi sociali in carica per il prossimo triennio

L’Assemblea degli azionisti di Kryalos SGR, riunitasi in data 14 aprile 2022, ha deliberato in merito al rinnovo degli organi sociali della Società, che rimarranno in carica per il prossimo triennio. In particolare, l’Assemblea della Società operativa dal 2005 ed oggi tra le realtà leader del real estate italiano, ha stabilito che il Consiglio di Amministrazione sarà composto da sette componenti, fra i quali si segnala la nomina di Emanuela Trentin quale Amministratore non esecutivo.

Riconfermati inoltre Andrea Amadesi nel ruolo di Presidente e Amministratore Indipendente, Paolo Massimiliano Bottelli nel ruolo di Amministratore Delegato, Giovanni Scibilia nel ruolo di Consigliere Delegato, Arcangelo Magni nel ruolo di Amministratore Indipendente, Domenico Aiello e Daniela Maffioletti nel ruolo di Amministratori non esecutivi.

Emanuela Trentin è CEO di Siram Veolia, gruppo di riferimento in Italia per la gestione efficiente di energia, acqua e rifiuti speciali, che affianca clienti pubblici e privati nel percorso di trasformazione ecologica, dove in precedenza ha ricoperto il ruolo di Direttore HR & Comunicazione ed è stata Membro del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo. Laureata in Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Milano, ha maturato oltre venti anni di esperienza in settori trasversali, acquisendo importanti competenze nell’ambito della gestione del personale e del change management, focalizzandosi in particolare sull’efficientamento organizzativo e la realizzazione di sinergie tra funzioni. Ha lavorato per importanti aziende quali Sogefi, Prelios (già Pirelli RE) e Bayer, ricoprendo ruoli di crescente importanza.

Per quanto concerne il Collegio Sindacale, l’Assemblea ha deliberato la nomina di Tiziana Vallone quale Sindaco Effettivo, che si affianca a Marco Salvatore (Presidente) e Andrea Ballancin (Sindaco Effettivo), riconfermati per questo triennio.

“Siamo particolarmente soddisfatti – ha commentato il Presidente Andrea Amadesi – di questa squadra di governo con la quale affronteremo le nuove sfide di crescita e di sviluppo di Kryalos. Le nomine di Emanuela Trentin e di Tiziana Vallone, insieme al recente ingresso di Daniela Maffioletti, permettono di rafforzare le competenze del CdA in ambito di gestione delle risorse umane, di sostenibilità e di corporate governance, tematiche centrali in questa nuova fase della società.”

“Il rinnovo degli organi sociali – ha dichiarato l’Amministratore Delegato Paolo Bottelli – avviene in un momento molto positivo per Kryalos SGR, che ha chiuso il 2021 con risultati importanti in termini di asset under management, redditività e leadership di mercato. Ringrazio sia i componenti che sono stati confermati anche per il prossimo triennio per aver contribuito al percorso di creazione di valore intrapreso dalla Società, posizionando la stessa tra le prime SGR a livello nazionale; sia i componenti nominati in data odierna, che certamente offriranno un importante apporto alle opportunità di sviluppo e consolidamento di Kryalos sul mercato italiano”.

Kryalos SGR, con € 10,6 miliardi di immobili in gestione ed un team di 100 professionisti, è uno dei player più attivi del mercato immobiliare italiano. Kryalos SGR offre servizi di fund management, acquisition, advisory e development ed è partner di leader italiani e internazionali.