La Piazza 2024, Cobuild: l'importanza dei consorzi per lo sviluppo delle PMI

Cobuild: il Presidente Angelo Contessa interviene alla kermesse di affaritaliani.it 'La Piazza - il bene comune'

Si è conclusa ieri la seconda giornata de "La Piazza - Il Bene Comune", la kermesse politico-economica organizzata da affaritaliani.it e dall'Associazione La Piazza, presieduta da Marcello Antelmi, a Ceglie Messapica. L’evento, ormai un appuntamento fisso per il dibattito pubblico in Italia, vede la partecipazione di numerosi ospiti e protagonisti del mondo politico e imprenditoriale.

Dopo l'intervento di Matteo Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti della Repubblica italiana, durante il panel "In Puglia e al Sud", sono intervenuti: Angelo Contessa, presidente del Consorzio Stabile Build scarl (Cobuild), Luigi Desantis, Vice presidente vicario ANCE Giovani Nazionale, Emanuela Contessa, presidente ANCE Giovani Brindisi e Nando Marino, impreditore e presidente di New Baket Brindisi (NBB). Contessa intervistato da Angelo Maria Perrino, direttore di affaritaliani.it, ha offerto una riflessione profonda e coraggiosa sulle sfide che le imprese italiane devono affrontare, in particolare soffermandosi sulla lentezza nella gestione della burocrazia del nostro Paese.

Durante il suo intervento, Contessa ha evidenziato come la burocrazia italiana rappresenti un ostacolo significativo per le piccole e medie imprese, rallentando processi vitali e limitando le opportunità di sviluppo. Ha sottolineato la necessità di semplificare e velocizzare le procedure amministrative, per permettere alle aziende di crescere e competere in un mercato sempre più globalizzato.

Le parole di Contessa, che hanno toccato un nervo scoperto del sistema imprenditoriale italiano, sono state accolte con interesse e apprezzamento dal pubblico presente. La sua capacità di portare alla luce problemi reali, proponendo al contempo soluzioni concrete, ha dimostrato una volta di più quanto sia importante avere figure di leadership disposte a sfidare lo status quo per il bene comune.

L'intervista di affaritaliani.it a Angelo Contessa, presidente del Consorzio Stabile Build SCARL

"I consorzi stabili offrono alle piccole e medie imprese l'opportunità di soddisfare i requisiti necessari per partecipare a gare d’appalto, cosa che altrimenti non potrebbero mai fare. Oltre a permettere la partecipazione a queste gare, forniamo un supporto concreto attraverso la gestione dell’ufficio gare e del contratto, creando così le condizioni per far crescere anche le aziende più piccole, permettendo loro di accedere a opportunità altrimenti inaccessibili. Questo significa aumentare la competitività e la produttività, elementi essenziali per il successo delle nostre imprese", ha dichiarato Angelo Contessa, presidente del Consorzio Stabile Build scarl, ai microfoni di affaritaliani.it.

Contessa ha continuato: "Vogliamo continuare a sviluppare il modello dello stare insieme, mettendo la nostra esperienza a disposizione, in questo caso, del mondo dello sport. In particolare, partendo dal basket, piuttosto che far sponsorizzare le squadre singolarmente dalle aziende, lo facciamo attraverso una struttura consortile. Questo approccio consente di mettere a sistema le varie esperienze, creando così le condizioni per ulteriori investimenti".