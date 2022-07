Leonardo e Sloane Helicopters, rinnovato accordo Uk e Irlanda

Leonardo e Sloane Helicopters, confermatato accordo di distrubuzione per gli elicotteri nel Regno Unito e in Irlanda

L’accordo di distribuzione tra Leonardo e Sloane Helicopters è stato rinnovato per il periodo 2022-2024, confermandone così la presenza nei mercati elicotteristici del Regno Unito e dell’Irlanda. La relativa cerimonia di firma è avvenuta ieri durante il Farnborough International Air Show. Il nuovo accordo copre i modelli AW109 GrandNew, AW109 Trekker e AW169 e prevede un minimo di sette nuovi elicotteri da acquistare nel periodo previsto. Contestualmente al rinnovo dell’accordo di distribuzione, Sloane Helicopters ha anche acquistato il primo dei sette elicotteri previsti, un AW109 GrandNew, portando inoltre a sette gli ordini già effettuati quest’anno dal distributore e le cui consegne sono previste nel 2023, a dimostrazione della forte domanda sul mercato UK per questo modello.

David George, Presidente di Sloane Helicopters, ha dichiarato: “Siamo lieti di continuare a sviluppare la nostra collaborazione con Leonardo. Il nuovo brand VIP Agusta assicura al cliente un’esperienza di servizio e di volo ancora migliore. Con le straordinarie caratteristiche prestazionali e di sicurezza degli elicotteri di Leonardo e l’eccellente assistenza tecnica, gli elicotteri VIP sotto il brand Agusta sono sicuramente i leader nel settore del trasporto VIP/corporate”.

Sono quasi 260 gli AW109 GrandNew ordinati nel mercato globale su un totale di più di 1700 elicotteri della serie AW109 venduti negli anni per tutte le missioni, confermando la popolarità del modello AW109 nella sua categoria grazie a prestazioni, spazio in cabina e tecnologia senza confronti. L'accordo di distribuzione ha assicurato ai clienti costanti benefici riducendo significativamente i tempi di consegna e fornendo loro competenza e completi servizi di supporto, fattori che contribuiscono altresì al mantenimento della leadership di Leonardo nel settore del trasporto executive e privato nel Regno Unito e in Irlanda. Tale posizionamento è stato ulteriormente rafforzato a seguito del lancio del nuovo brand VIP Agusta alla fine del 2021.

La partnership tra Leonardo e Sloane è stata avviata nel 1995 con il primo accordo di distribuzione per elicotteri VIP/corporate in UK e Irlanda. Attraverso la collaborazione tra Leonardo e Sloane sono stati consegnati fino ad oggi oltre 100 elicotteri commerciali a operatori e privati nei due paesi. Sloane agisce inoltre in qualità di centro di assistenza tecnica autorizzato, con servizi di manutenzione e supporto per la maggior parte degli AW109 GrandNew e per tutti gli AW169 in configurazione VIP dell’area. Sloane Helicopters è anche un centro di addestramento per elicotteri Leonardo nel Regno Unito.