MAIRE: nei primi nove mesi del 2024 ricavi in crescita del 33,8% a oltre €4,1 miliardi

MAIRE, risultati al 30 settembre 2024: ricavi a oltre €4,1 miliardi (+33,8%) e utile netto a € 144,5 milioni (+63,1%)

Il Consiglio di Amministrazione di MAIRE, riunitosi in data odierna, ha esaminato ed approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2024. "Siamo lieti di presentare i risultati dei primi nove mesi del 2024, che riflettono una crescita costante a doppia cifra delle metriche principali e un aumento della redditività. Presentiamo oggi la nuova organizzazione della business unit Sustainable Technology Solutions che fa capo a NEXTCHEM, all'avanguardia nell'offrire soluzioni innovative e scalabili per soddisfare la crescente domanda globale di energia e di processi industriali sostenibili", ha commentato Alessandro Bernini, CEO di MAIRE.

"Proseguiamo nel nostro impegno per fornire soluzioni efficaci ed economicamente sostenibili per i clienti e le comunità che serviamo. Al contempo, la business unit Integrated E&C Solutions continua a crescere espandendo le proprie capacità di ingegneria, favorita dal ciclo di investimenti crescenti nel settore energetico. Il nostro organico ha superato le 9.300 persone e la recente acquisizione di APS Group ha ulteriormente rafforzato i nostri team multidisciplinari. Il nostro portafoglio ordini di 14,8 miliardi di euro e l’elevata visibilità sulla crescita dei prossimi anni evidenziano il successo delle nostre iniziative strategiche", ha concluso Bernini.

I Ricavi ammontano a €4,1 miliardi, in aumento del 33,8%, grazie alla progressione costante dei progetti in corso di esecuzione, compreso l’avanzamento delle attività di ingegneria e procurement di Hail and Ghasha. L’EBITDA è pari a €268,8 milioni, in crescita del 37,2% guidato dai maggiori volumi consuntivati e ad una efficiente gestione dei costi di struttura. Il margine EBITDA è pari al 6,5%, con un incremento di 20 punti base, anche per il contributo dei servizi ad alto valore aggiunto e delle soluzioni tecnologiche.

Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti ammontano complessivamente a €45,3 milioni, in aumento di €6,2 milioni a seguito della commercializzazione di nuovi brevetti e sviluppi tecnologici e dell’entrata in esercizio di asset funzionali al processo di digitalizzazione dei processi industriali. Il Risultato Operativo (EBIT) è pari a €223,4 milioni, in crescita del 42,5%, con un margine del 5,4%, in crescita di 30 punti base.

La gestione finanziaria esprime oneri netti per €7,7 milioni, in miglioramento di €21,9 milioni grazie al contributo positivo di strumenti derivati e ai maggiori interessi attivi riconosciuti sulla liquidità. L’Utile ante imposte è pari a €215,7 milioni, a fronte del quale sono state registrate imposte per un ammontare pari a €71,2 milioni. L’aliquota fiscale è pari al 33,0%, in leggero aumento rispetto ai periodi precedenti, tenuto conto delle varie geografie in cui l’attività del Gruppo è stata svolta.

L’Utile netto è pari a €144,5 milioni, in crescita del 63,1%, con un’incidenza sui ricavi del 3,5%, in aumento di 60 punti base. Le Disponibilità Nette Adjusted al 30 settembre 2024, escludendo le passività per leasing (IFRS 16) e altre voci non rilevanti, sono pari a €362,7 milioni, in aumento di €24,8 milioni rispetto al 31 dicembre 2023. La generazione di cassa operativa più che compensa gli esborsi relativi agli investimenti per €33,8 milioni, ai dividendi per €63,5 milioni e al programma di buy-back per €47,3 milioni.

Gli investimenti totali, principalmente dedicati all’ampliamento del portafoglio tecnologico, al rafforzamento della capacita’ di ingegneria, ed ai progetti di innovazione digitale, ammontano a €74,9 milioni, includendo anche le componenti differite e di earn-out dei prezzi di acquisto di HyDEP, Dragoni Group, GasConTec e APS Group (che include APS Evolution, APS Designing Energy e KTI Poland), nonché per le quote addizionali in MyReplast e MyReplast Industries.

Il Patrimonio netto consolidato è pari a €605,6 milioni, in incremento di €25,9 milioni rispetto al 31 dicembre 2023, per effetto del risultato positivo del periodo, parzialmente compensato dalla distribuzione di dividendi relativi all’esercizio 2023, dagli acquisti di azioni proprie e dall’impatto della fluttuazione delle valute estere.