MAIRE, TECNIMONT insieme a due istituti di ingegneria di Mumbai per la Energy Transition

MAIRE, TECNIMONT: al via la partnership con due istituti di ingegneria di Mumbai per la promozione dell’innovazione e dei talenti nella transizione energetica

MAIRE è orgogliosa di annunciare che TECNIMONT (Integrated E&C Solutions), attraverso la controllata indiana Tecnimont Private Limited (TCMPL), ha siglato una collaborazione con due stimati istituti di ingegneria di Mumbai, Vivekanand Education Society (VES) e Veermata Jijabai Technological Institute (VJTI), per promuovere l'innovazione nel settore della transizione energetica attraverso la sponsorizzazione di borse di studio.

Nell'ambito di questa iniziativa, TCMPL sosterrà gli studenti meritevoli, garantendo una pari rappresentanza di genere. Per l'anno accademico in corso, sono state attivate 10 borse di studio per gli studenti del secondo, terzo e quarto anno del dipartimento di Automazione e Robotica del VES Institute of Technology, con l'obiettivo di stimolare l’interesse verso i temi della transizione energetica. Inoltre, TCMPL, in collaborazione con il VJTI, erogherà borse di studio annuali per sostenere 12 studenti del Master of Technology e 2 dottorandi del Dipartimento di Sicurezza e Sostenibilità Energetica, specificatamente nelle facoltà di Ingegneria Meccanica, Civile ed Elettrica.

I temi dei progetti, vagliati dal team tecnico di MAIRE, spaziano dall'analisi di soluzioni sostenibili per la produzione di cemento e dei sottoprodotti della combustione degli altoforni, allo studio di materiali per lo stoccaggio e il trasporto dell'idrogeno per ridurre le perdite dello stesso. Per gli studenti sono previsti anche revisioni trimestrali con docenti e tutor aziendali. Gli studenti selezionati beneficeranno dell’affiancamento del team tecnico di MAIRE, favorendone la crescita accademica e professionale. Oltre alle borse di ricerca, TCMPL promuoverà presso i due istituti una serie di sessioni orientate all'industria. Queste lezioni sono pensate per colmare il divario tra industria e università, fornendo agli studenti preziosi spunti e conoscenze tratti da casi concreti a completamento dell'apprendimento in classe. Mettendo in relazione i concetti teorici con gli scenari del mondo reale, TCMPL mira a preparare la prossima generazione di ingegneri alle sfide dinamiche dell'industria.

Sathiamoorthy Gopalsamy, amministratore delegato di TCMPL, ha commentato: "Questa iniziativa, parte della strategia di sostenibilità di MAIRE, dimostra l'impegno di TCMPL nel coltivare i talenti e promuovere l'innovazione nel mondo dell’ingegneria. Queste iniziative generano un impatto positivo sulla comunità e facilitano un accesso più equo e diffuso alle opportunità di istruzione superiore. Siamo convinti che, grazie a questa collaborazione, possiamo contribuire in modo significativo allo sviluppo di ingegneri qualificati che guideranno il futuro del nostro settore, dandoci al contempo l'opportunità di entrare in contatto con le prossime generazioni di talentuosi ingegneri".