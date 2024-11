Mama Industry a Excellence 2024, la XI edizione della manifestazione dedicata al settore enogastronomico

Mama Industry tra i partecipanti di Excellence 2024 - Dalla cucina alla tecnologia: la forza della tradizione italiana arricchita dall’innovazione

Si avvicina l’apertura dell’XI edizione di Excellence - Food Innovation, un evento unico dedicato all’innovazione nel settore enogastronomico, in programma dal 14 al 16 novembre 2024 presso lo Stadio Olimpico di Roma - Tribuna Autorità.

La manifestazione si distingue come uno degli eventi enogastronomici di punta a Roma, con un programma inclusivo di degustazioni, showcooking, conferenze e talk show, tutti pensati per valorizzare l’innovazione e le tradizioni culinarie italiane. Mama Industry sarà presente con uno stand informativo in tutte e tre le giornate e con interventi mirati, approfondendo l’integrazione tra l’Intelligenza Artificiale e la tradizione del food, nell’ottica di una crescita sostenibile e di nuove opportunità per le PMI

Due gli appuntamenti da non perdere. Venerdì 15 novembre dalle ore 15:00 alle 16:00, è in programma il Talk Show "Menù Innovativi: L'AI come Ingrediente per il Successo" (Sala Goals); uno spazio dedicato all’esplorazione sull'impatto dell'AI nei settori tradizionalmente considerati "commodity", come ristorazione e food marketing, con approfondimenti su sfide/opportunità e presentazione di casi concreti per mostrare come la tecnologia possa trasformare la gestione aziendale, la personalizzazione dell’offerta e la sostenibilità. Interverranno Marco Travaglini, CEO di Mama Industry, Luca Rallo, Digital PR e Giornalista, CEO di Brandtopia, Giovanni Cinquegrana, Presidente di Assodigit, Marco Burli, CEO di Alfred, Andrea Insardi, Sales Project Manager di Mama Industry.

Sabato 16 novembre, è invece in programma alle ore 16:00 l'Aperimix Speciale "Innovare con Bandi Pubblici" (Sala Goals); un incontro informale in cui Mama Industry offrirà spunti sulle opportunità di finanziamento per progetti innovativi attraverso i bandi pubblici. L’incontro sarà un’occasione per scoprire come le aziende possano ottenere supporto economico per sviluppare soluzioni di AI e digitalizzazione, favorendo una trasformazione aziendale innovativa e scalabile.

Un'occasione imperdibile per chi crede nel potere della tradizione e dell’innovazione: Mama Industry vi aspetta per un assaggio del futuro del food italiano, dove l’AI può essere l’ingrediente segreto per una maggiore produttività.