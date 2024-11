Mama Industry, Consulente Paziente: sfide e opportunità dell'IA nel supporto alle mPMI

Mama Industry, Consulente Paziente: il webinar "Semplificare e potenziare il lavoro con soluzioni intelligenti" accende il dibattito su sfide e opportunità dell'IA

Si è concluso con successo il 15esimo appuntamento organizzato da Consulente Paziente, la piattaforma fondata da Marco Travaglini, CEO di Mama Industry, nata con l’obiettivo di favorire la collaborazione tra consulenti e piccole e medie imprese e facilitare, così, lo scambio di competenze e risorse. Nel corso dell'evento, moderato dallo stesso Travaglini, ad essere esplorato è stato il tema delle applicazioni dell’Intelligenza Artificiale per le mPMI, argomento non solo estremamente attuale, ma essenziale per il futuro competitivo delle imprese italiane. L’incontro ha infatti approfondito come l’Intelligenza Artificiale possa essere un alleato strategico per migliorare le attività anche dei piccoli imprenditori, offrendo strumenti efficaci e accessibili.

“Non sarà l’IA a rubarti il lavoro, ma una persona che la conosce bene”, è stata la frase con cui ha deciso di debuttare il Co-Fondatore di Mama Industry Fabrizio Mecozzi, e che ha espresso appieno il focus di quanto discusso, dando il tono al dibattito e sottolineando l’importanza di comprendere e dominare questi strumenti per trarne poi vantaggio.

Mecozzi ha proseguito nel suo intervento spiegando come l'attenzione di Mama Industry al tema dell’IA sia nata per rispondere tanto alle esigenze interne quanto a quelle dei clienti. Sono state infatti presentate alcune soluzioni pratiche che possono trasformare le attività quotidiane di imprenditori e professionisti. Cuore dell'incontro, l'analisi di un caso che ha illustrato come un sistema di raccomandazione, un tempo complesso e costoso da implementare, sia oggi alla portata di tutti grazie a soluzioni basate sull'IA. La dimostrazione ha confermato il potenziale di questa tecnologia come alleato indispensabile, capace di fornire un vantaggio anche con budget limitati e senza la necessità di competenze tecniche specialistiche.

'Consulente Paziente': un modello meritocrato di consulenza e innovazione

L'evento è stata anche l’occasione per riflettere sul successo del progetto Consulente Paziente, un network che in questi anni ha coinvolto oltre 200 consulenti e generato proficue collaborazioni, non solo per Mama Industry ma anche per i suoi clienti.

La filosofia della Community si fonda su un rigoroso sistema di selezione, dove ai membri più attivi vengono proposte collaborazioni esclusive con la società Mama Industry e altri partner, che spesso si trasformano in rapporti di lavoro a lungo termine. I consulenti migliori ottengono anche visibilità grazie a collaborazioni con testate nazionali e partecipazioni a eventi coperti da rimborsi spese di vitto e alloggio. Per garantire la qualità e il coinvolgimento continuo, la Community monitora l’attività dei membri utilizzando indicatori di performance. A seguito di quest’analisi, solo nell'ultimo mese, circa 40 consulenti meno partecipi sono stati invitati a lasciare il progetto. Tuttavia il turnover è accompagnato da un costante flusso di nuove candidature, segno dell’attrattività di questo ecosistema per i professionisti del settore.

A dimostrazione di ciò, durante l’incontro, sono stati resi noti alcuni numeri piuttosto importanti sulla Community: 63 consulenti ingaggiati per collaborazioni dal 2022 ad oggi (quasi il 30%) . Tre consulenti assunti come organico stabile di Mama Industry. Un consulente assunto (attivo da 2 anni) come organico stabile di un cliente di Mama Industry. 246.000 euro il totale del budget investito come compenso per le attività svolte per attività varie quali: stesura progetti per bando, business modeling/planning, project management, PM R&S, functional Design, consulenza in tema di sostenibilità.

Come sottolineato dai relatori nel corso dell'incontro, dominare l’IA è essenziale per chi vuole competere in un mercato sempre più digitalizzato, e la piattaforma Consulente Paziente si è confermata uno strumento utile per favorire l’innovazione aziendale, aprendo la strada a un futuro dove intelligenza umana e artificiale collaborano per risultati di alta qualità.