Mama Industry, nel nuovo appuntamento di "Consulente Paziente" focus su Innovazione e Produttività nelle mPMI

Mama Industry, Consulente Paziente e la cultura del cambiamento: il nuovo appuntamento accende il dibattito su innovazione e produttività di mPMI

Si è tenuto questa sera un nuovo appuntamento organizzato da Mama Industry nell'ambito di Consulente Paziente, progetto pensato con l'obiettivo di porre al centro un nuovo modo di fare consulenza, adottando un approccio più umano e meno tecnico. L'evento, presentato in streaming dal fondatore di Mama Industry Marco Travaglini, ha visto la partecipazione di Alessandro Pajewski, Direttore Generale di Gran Sasso Tech Foundation; Attilio Vallocchia, Segretario Generale FILCA LAZIO; Fausto Bianchi, ex Presidente della Piccola Industria di Unindustria; Andrea Pietrini, Chairman YOURgroup; Luca Rallo, Giornalista e Digital PR Strategist; Mauro Antonini, Responsabile Lega del Dipartimento Attività Produttive di Roma e Provincia e Riccardo Corbucci, Consigliere Comunale PD di Roma.

In collaborazione con l'Università di Verona e il Gran Sasso Science Institute, il progetto "Consulente Paziente" ha portato alla creazione di una piattaforma di matching tra imprese e consulenti, mettendo al centro la necessità di un rapporto di fiducia e affinità come primo passo fondamentale. Il metodo mira a instaurare una connessione autentica con i piccoli imprenditori, e al contempo a formare consulenti capaci di adottare questa filosofia.

Focus dell'appuntamento online, produttività e innovazione nell'ambito di PMI e microimprese. La scelta, come ha spiegato Travaglini, è quella di interessarsi al "mercato OFF", seguendo l'idea di fare da collante e avere attenzione verso questi imprenditori, che rappresentano una fetta decisamente sostanziosa delle imprese del nostro Paese e che necessitano di supporto per sviluppare una cultura digitale e adottare nuovi modelli organizzativi e di business.

L'incontro - così come l'intero progetto Consulente Paziente - nasce da una necessità di confronto e di ricerca continua di nuovi spunti: "Innovazione e produttività", ha raccontato Travaglini, "sono concetti che ambiamo ad unire sia come Mama Industry che con la community di Consulente Paziente, iniziativa estremamente forte dal punto di vista concettuale".

Troppo spesso, la responsabilità dell'arretratezza organizzativa viene attribuita esclusivamente agli imprenditori, trascurando il ruolo cruciale che in realtà hanno tutti gli attori che gravitano intorno all'impresa. I sindacati, le associazioni di categoria, gli amministratori locali e le agenzie di sviluppo regionale devono collaborare per promuovere una cultura imprenditoriale focalizzata sulla creazione di valore aggiunto, indipendenza e differenziazione. Dà qui, la necessità di accendere il dibattito ascoltando i diversi punti di vista, ognuno dei quali necessario ad alimentare la discussione e raggiungere insieme soluzioni pratiche.

Mama Industry, grazie ad iniziative come Consulente Paziente, porta avanti un progetto imprenditoriale ambizioso ed efficace, cui si affianca un'importante componente sociale. Dedicando spazio e attenzione agli attori che costituiscono la maggioranza del tessuto imprenditoriale italiano, infatti, Mama Industry coltiva una visione innovativa, volta ad accompagnare PMI e microimprese attraverso i processi di trasformazione in atto, con il fine di fornire un contributo concreto e reale all'ecosistema del lavoro del nostro Paese.