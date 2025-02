Mama Industry e l’Osservatorio Innovazione Digitale nelle PMI del PoliMi insieme per sostenere la ricerca sulle microimprese italiane

Mama Industry, al via la collaborazione con l’Osservatorio Innovazione Digitale nelle PMI del Politecnico di Milano: l'obiettivo è sostenere la ricerca sulle microimprese italiane

Mama Industry consolida l'impegno nel supportare la trasformazione digitale e promuovere soluzioni concrete per la crescita delle piccole e medie imprese italiane, annunciando la propria adesione all’Osservatorio Innovazione Digitale nelle PMI della School of Management del Politecnico di Milano. Attraverso questa collaborazione, Mama Industry entra nel mondo della ricerca avanzata dell’Osservatorio, per offrire valore aggiunto al suo lavoro di sostegno alle mPMI.

llo stesso modo, la ricerca dell’Osservatorio potrà beneficiare di un'ulteriore prospettiva sulle microimprese, ampliando così il raggio di analisi oltre il tradizionale focus sulle piccole e medie imprese (PMI). Nell’ambito di questa collaborazione, Mama Industry supporta la ricerca 2025 dell’Osservatorio Innovazione Digitale nelle PMI della School of Management del Politecnico di Milano, contribuendo alle attività di studio e networking con la propria esperienza nel segmento delle micro e piccole imprese.

“La collaborazione con il Politecnico di Milano rappresenta un passo fondamentale per il nostro impegno a favore delle imprese italiane. Il confronto con l’Osservatorio permetterà di portare all’attenzione del dibattito anche le esigenze specifiche delle microimprese, ampliando il quadro di riferimento della ricerca e contribuendo a una visione ancora più completa delle dinamiche di innovazione e crescita”, dichiara Marco Travaglini, fondatore di Mama Industry.

Un nuovo sguardo sulle microimprese: un contributo strategico alla ricerca

Nell’ambito di questa collaborazione, Mama Industry partecipa a un nuovo progetto di ricerca sviluppato con l’Osservatorio Innovazione Digitale nelle PMI. L’obiettivo è ampliare il quadro di analisi del tessuto imprenditoriale italiano, includendo un segmento finora meno esplorato negli studi dell’Osservatorio: le microimprese. Se negli anni l’Osservatorio ha scelto di focalizzare le proprie ricerche sulle PMI, oggi questa collaborazione permetterà di estendere il campo di indagine, offrendo un approfondimento inedito sulle microimprese. Mama Industry porta all’interno della ricerca il proprio know-how e una prospettiva diretta sulle dinamiche che caratterizzano questo segmento, spesso poco analizzato nelle grandi rilevazioni di mercato.

Attraverso questa sinergia, i risultati dello studio permetteranno all’Osservatorio e all’intero ecosistema imprenditoriale di beneficiare di una nuova analisi sul mondo delle microimprese, approfondendo aspetti chiave come la produttività, l’accesso all’innovazione e le sfide della crescita. Un contributo concreto che arricchirà il dibattito sulle strategie di sviluppo delle imprese italiane, fornendo dati e strumenti utili per chi lavora a sostegno del sistema produttivo.

Un contributo al dibattito sull’innovazione

Oltre alla ricerca, la collaborazione si concretizza anche nella partecipazione a momenti di confronto e approfondimento. Dal mese di ottobre, Mama Industry ha preso parte a una serie di eventi chiave promossi dall’Osservatorio e riservati alla community, contribuendo con la sua esperienza sul mondo delle microimprese e arricchendo il dibattito sulle sfide e le opportunità dell’innovazione per il tessuto imprenditoriale italiano. Attraverso questo progetto, Mama Industry rafforza il proprio ruolo come interlocutore privilegiato per le mPMI, mettendo a disposizione esperienza, competenze, strumenti e strategie per affrontare le sfide del mercato in un’ottica di innovazione e sviluppo sostenibile.