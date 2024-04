ManpowerGroup, Daniela Caputo nuova Direttrice Sales, Marketing e Innovation

ManpowerGroup Daniela Caputo nominata nuova Direttrice Sales, Marketing e Innovation per l'Italia

ManpowerGroup, multinazionale leader nelle global workforce solutions, annuncia la nomina di Daniela Caputo come Direttrice Sales, Marketing e Innovation per l’Italia. In questo ruolo, la manager avrà la responsabilità di guidare il team dedicato alle Enterprises Sales e il team Marketing & Innovation, per proporre ad aziende e persone soluzioni sempre migliori, attraverso l’integrazione di data analytics, proposte customizzate sui diversi vertical di mercato, supporto del marketing strategico e marketing digitale B2B e B2C per far incontrare in modo sempre più mirato e veloce le persone con le aziende e offrire soluzioni innovative in ogni ambito HR.

Daniela Caputo lavora in ManpowerGroup da oltre 25 anni, dove ha ricoperto ruoli di leadership sempre crescenti per i diversi Brand del Gruppo e nell’ambito di una vasta gamma di soluzioni HR, dallo staffing al perm all’outsourcing), fino a giungere alla guida della funzione Marketing, Comunicazione e Innovazione. Daniela è da quest’anno anche Board Member del CdA di ManpowerGroup in Italia. Appassionata al mercato del lavoro e occupazione, recruitment e sviluppo di talenti, unisce questa passione a tutto ciò che è innovazione, tecnologia, digitale e intelligenza artificiale, con un orientamento deciso verso Growth Marketing, Marketing Performance e Business Impact. È infatti nell’Advisory Board del MIT Technology Review e di altre realtà legate al mondo dell’innovazione.

“È con grande piacere che annuncio questa novità per il nostro Gruppo: sono orgogliosa di affidare la nuova struttura a una manager di insostituibile esperienza e capacità quale Daniela Caputo. Sono sicura che saprà rispondere in modo ottimale a questa nuova sfida, come sempre ha fatto nel suo percorso in ManpowerGroup, in cui ha visto crescere in modo progressivo le sue aree di competenza fino all’Innovation e ora al Sales. La nuova organizzazione ci permetterà di dedicarci ancora di più alle Enterprises Sales – le maggiori aziende clienti internazionali e italiani – per posizionarci sul mercato con un approccio chiaro e unico verso questo segmento”, ha affermato Anna Gionfriddo, Amministratrice Delegata di ManpowerGroup Italia.

“I bisogni sempre più sofisticati e personalizzati delle Aziende e dei Candidati sono influenzati oggi da elementi cruciali quali il valore della verticalità del mercato e della specializzazione dei candidati, insieme all’impatto delle nuove tendenze quali la digitalizzazione e la sostenibilità. Innovazione, performance marketing e analisi dei dati sono le leve per comprendere appieno questi bisogni e creare valore attraverso soluzioni mirate”, ha dichiarato Daniela Caputo, Direttrice Sales, Marketing e Innovation di ManpowerGroup Italia. “Ringrazio il Gruppo e la nostra AD per la fiducia dimostratami. Il nuovo assetto ci permetterà di proseguire nel nostro obiettivo di imporci sul mercato sfruttando le potenzialità di una sempre maggiore collaborazione e sinergia tra i diversi team e funzioni dell’azienda”.