Marmi Strada: da impresa artigianale a leader internazionale nel settore dei materiali naturali

Marmi Strada: il titolare Francesco Strada racconta ad affaritaliani.it la storia e lo sviluppo dell’azienda

Nel panorama imprenditoriale italiano, emergono storie di aziende che coniugano tradizione e innovazione, diventando simboli di eccellenza nel proprio settore. Marmi Strada ne è un chiaro esempio: nata nel 1983 come realtà artigianale, l’azienda si è evoluta in una solida impresa di lavorazione dei materiali naturali come pietra, marmo e granito, attualmente conosciuta a livello internazionale.

Per conoscerne da vicino il percorso e le ambizioni future, affaritaliani.it ha intervistato il titolare dell’azienda, Francesco Strada. Nel corso degli anni, Marmi Strada ha saputo coniugare l'esperienza del passato con uno sguardo rivolto al futuro, investendo in nuove tecnologie e migliorando giorno dopo giorno. La continua crescita dell'azienda è stata possibile grazie a un'attenta politica di investimenti e all'impegno di un team di artigiani altamente qualificati.

“L’azienda nasce nel 1983. Mio padre, che all’epoca faceva il posatore, iniziò a costruire la nostra impresa partendo dall’acquisto di una piccola tagliatrice e una piccola lucidatrice, così da poter lavorare il marmo”, racconta Strada. “Da qui nasce Marmi Strada, una realtà che è cresciuta prima a livello artigianale - attraverso l’acquisto di nuovi macchinari - e poi è cresciuta anche a livello di design e innovazione. Ad oggi, siamo un’azienda conosciuta in tutto il mondo, che punta allo sviluppo di progetti sempre più importanti”.

Uno degli aspetti che distingue Marmi Strada è la dedizione all’artigianalità. Gli artigiani italiani, con le loro competenze antiche e moderne, lavorano ogni pezzo con grande cura, garantendo prodotti unici e di altissima qualità. “La nostra forza risiede nella capacità di rispettare il materiale e di adattarci alle richieste del cliente, offrendo soluzioni personalizzate”, spiega Strada.

La ricerca continua e l’attenzione al design hanno portato l’azienda a esplorare nuove frontiere. Attualmente, circa l’85% del materiale prodotto viene esportato. “Il carattere distintivo del Made in Italy ci ha permesso di avvicinarci a mercati internazionali, instaurando collaborazioni prestigiose”, aggiunge il titolare.

Uno degli ambiti su cui Marmi Strada sta attualmente investendo è quello dei cantieri navali. “Il marmo è noto per il suo peso, che spesso ne limita l’uso. Stiamo lavorando su soluzioni che permettano di alleggerirlo, come l’uso di pannelli alveolari. Questo ci consente di creare lastre più leggere, adatte anche all’industria navale”, spiega Francesco Strada.

Il 2023 si è concluso positivamente per Marmi Strada, rispettando i budget previsti e aprendo la strada a nuovi ambiziosi progetti per il 2024. “Il nostro obiettivo è continuare a crescere, mantenendo alta la qualità dei nostri prodotti e cercando di ampliare ulteriormente il nostro mercato. Vogliamo dare all’azienda il valore aggiunto che merita, prendendo in carico progetti sempre più importanti e impattanti”, conclude Strada.

Marmi Strada rappresenta un esempio di come tradizione e innovazione possano coesistere armoniosamente, portando un'azienda artigianale italiana a diventare un leader riconosciuto a livello internazionale. La passione, l'attenzione al dettaglio e la capacità di adattarsi alle esigenze del mercato sono le chiavi del successo per le imprese che puntano direttamente al futuro.