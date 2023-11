Mionetto, unica bollicina italiana nella Top 100 di Wine Spectator 2023

Mionetto, premiata da Wine Spectator: è l'unica bollicina italiana nella Top 100 2023

Grande soddisfazione per Mionetto, che raggiunge un nuovo prestigioso riconoscimento dagli Stati Uniti, il mercato più importante per l’azienda. Per la prima volta, la storica cantina veneta entra a far parte della lista dei 100 migliori vini di Wine Spectator con il Mionetto Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Luxury Collection. Unica bollicina italiana e unico prosecco in lista, l’esclusiva etichetta di Mionetto è stata inserita nel ristrettissimo club dei migliori vini al mondo, al 51esimo posto e con una votazione di 90 punti.

Gli esperti di Wine Spectator hanno giudicato il Mionetto Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Luxury Collection come un equilibrato Prosecco, caratterizzato da un filo esotico di gelsomino e cardamomo macinato e di curcuma che si snoda attraverso la granita di arancia rossa, melone, lime e note di pietra. Questo importante riconoscimento testimonia la pregevolezza della produzione vinicola e l’alta qualità distintiva dell’Azienda nel panorama enologico internazionale e conferma la costante dedizione della Cantina di Valdobbiadene nell’elevare l’eccellenza dei suoi prodotti, offrendo esperienze di degustazione uniche e indimenticabili ai suoi consumatori.

"Un’ulteriore conferma dell’impegno nell’ambito della qualità che Mionetto da sempre persegue, frutto di una ricerca interna, come pure del tesoro che Mionetto ha ormai da diversi anni, cioè il rapporto tra l’azienda e i piccoli conferitori della DOCG: grazie a una stretta collaborazione costruita con il tempo, ci garantiscono un prodotto di alta qualità, la stessa che, dopo la spumantizzazione, si ritrova in bottiglia", ha commentato Alessio Del Savio, Technical Director, Winemaker e Management Board Spokesman.

"Questo è un traguardo fondamentale per Mionetto durante il 25° anniversario di Mionetto USA a New York. Mionetto è il marchio di Prosecco con il più alto punteggio nella storia della Top 100 e solo il terzo Prosecco ad essere stato inserito nella lista dal 1988. Questo riconoscimento testimonia la qualità e la maestria che offriamo in ogni bottiglia prodotta. Siamo orgogliosi di lavorare con un gruppo dinamico di produttori DOCG che credono nella nostra cantina. Ringraziamo Mionetto Spa e i nostri conferitori per il loro continuo contributo non solo a questo successo, ma anche all'ispirazione per continuare a lavorare al meglio e offrire le nostre bollicine a tutti i nostri appassionati clienti", ha dichiarato Enore Ceola, CEO e Managing Director di Freixenet Mionetto USA.

Gli esperti della celebre rivista americana esaminano, ogni anno dal 1988, i vini recensiti nei 12 mesi precedenti, stilando la lista Top 100, basandosi su criteri di qualità, valore e disponibilità e premiano le cantine, le regioni e le annate di successo di tutto il mondo.