Morato, on air il nuovo spot. La campagna Out of Home decora Milano

Morato, in onda il nuovo spot. E a Milano sbarca la campagna Out of Home su maxischermi, tram e...

Morato, player con posizionamento nel mondo della panificazione, torna on air con la campagna “American. For real Bread Lovers”, dedicata proprio alla linea di pani ispirati alla tradizione americana. Morato ritorna in comunicazione con una pianificazione omnichannel, che prevede una rilevante copertura sulle principali emittenti televisive, sul canale Out Of Home nella città di Milano e sul digital omnichannel.

Guarda lo spot

La campagna, firmata da Integer e pianificata da Digital Address (sigla del gruppo Adtelier) per celebrare la linea a stelle e strisce del brand Morato, sarà on air dal 15 gennaio per tre settimane con uno spot da 15”, con una programmazione sulla TV lineare che coinvolgerà le principali reti Mediaset, Discovery e Sky. Inoltre, lo spot verrà veicolato e supportato sui principali canali social e digital del brand (Facebook, Instagram e Youtube), e in ottica total video.

Inoltre, come riporta Engage, la campagna OOH prevede una domination nella città di Milano con una visibilità di forte impatto in location strategiche, a partire dal 16 gennaio fino al 15 marzo: nel dettaglio lo spot e i contenuti video dedicati alla linea American verranno diffusi nei circuiti delle metropolitane, nella stazione di Cadorna e nei maxischermi di Gae Aulenti e di altri punti di grande passaggio in città. Inoltre, verranno brandizzati “American” i tram cittadini, che gireranno per le principali location del centro di Milano.