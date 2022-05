Una sfida rivolta a tutti i ciclisti amanti delle salite (e chi non lo è) e, al tempo stesso, un invito ad allargare il proprio raggio d’azione “attaccando” oltre 300 ascese che hanno fatto la storia del ciclismo italiano.

È questo il doppio proposito di KOM YOU, la challenge ciclistica promossa da ENDU che si concluderà a ottobre e che offre a tutti i partecipanti le più iconiche scalate del Bel Paese. Inclusa nell’iscrizione la polizza assicurativa ENDU TAXI for BIKE che, in caso di incidente meccanico, riporta il ciclista e la sua bicicletta al punto di partenza.

Tutti i ciclisti hanno la propria salita, che sia lo Stelvio o il Carpegna, c’è una ascesa in ogni cuore di chi pedala, ma poi c’è anche chi colleziona le salite perché il ciclismo è fatto soprattutto di colli da valicare, passi da conquistare, vette da raggiungere.

Nasce così KOM YOU, la challenge promossa da ENDU, che vuole premiare l’amore incondizionato per le iconiche salite italiane, palcoscenico di imprese ciclistiche che hanno fatto la storia della nostra disciplina. E oggi ognuno può riscrivere la propria storia partecipando a KOM YOU che mette a disposizione oltre 300 tracciati sulle montagne più belle d’Italia da percorrere con la propria bici, senza l’assillo del cronometro, ma con il solo obiettivo di raggiungere la vetta.

NON CONTA IL TEMPO, MA AVER CONQUISTATO LA SALITA

Ad ogni scalata il sistema assegna un punteggio agli iscritti che portano a termine le singole ascese: non importa in quanto tempo, ciò che conta è percorrere l’intero itinerario. Il punteggio verrà automaticamente assegnato al partecipante una volta validata la traccia depositata sulla piattaforma Strava, fino al 16 ottobre, data di conclusione di KOM YOU 2022.

La graduatoria dei partecipanti verrà rielaborata quotidianamente alla luce delle salite compiute e del punteggio accumulato e ciascun ciclista potrà monitorare la propria posizione dalla pagina ENDU dell’evento. Naturalmente molte delle 300 salite sono all’interno di alcune granfondo italiane, ed ecco che, per questa ragione, l’iscrizione a KOM YOU consentirà di usufruire di sconti sulla quota di iscrizione alle stesse manifestazioni.

L’iscrizione a KOM YOU avviene online sulla piattaforma ENDU a un prezzo di 29,00 Euro per singola adesione e a partire da 19,00 Euro per iscrizione di gruppo. Una volta completata l’iscrizione, i partecipanti potranno effettuare il download di tutte le tracce GPX delle 300 salite divise per regione (alcune di queste prevedono due versanti). Inoltre, gli iscritti avranno diritto a voucher, sconti dedicati all’acquisto di prodotti e iscrizioni agevolate alle più importanti granfondo italiane.

INCLUSA L’ASSICURAZIONE PER RIENTRARE ALLA BASE IN CASO DI …

Il progetto KOM YOU rappresenta anche un’ulteriore estensione della collaborazione nata tra ENDU e YOLO, società di servizi di intermediazione assicurativa digitale. Per tutti gli iscritti è inclusa l’opzione ENDU TAXI for BIKE, una esclusiva polizza del gruppo Europ Assistance, che verrà particolarmente apprezzata per i vantaggi che offre: in caso di guasto del mezzo, è previsto il recupero del ciclista e della sua bicicletta fino al punto di partenza nel raggio di 75 chilometri. L’opzione ha validità di un anno per un massimo di tre interventi.

RICONOSCIMENTI AI GLOBETROTTER DELLE SALITE

Ma cosa si vince? Fermo restando che non si vuole premiare la prestazione cronometrica ma la “semplice” pedalata sulle famose salite italiane, KOM YOU ha previsto riconoscimenti a chi conquista più punti. Sono previste tre premiazioni ‘Sprint’ intermedie (31 maggio, 31 luglio e 30 settembre) al primo uomo e alla prima donna ad aver ottenuto più salite nei due mesi precedenti.

Al termine della manifestazione, saranno consegnati riconoscimenti ai tre migliori punteggi maschili e femminili, alle 5 società sportive che hanno ottenuto il maggior numero di punti dei propri atleti, le 3 società più numerose e i primi 3 migliori punteggi maschili e femminili per ogni regione (con almeno 5 salite).

PROMOZIONE DEI TERRITORI

Una volta esaurite le ascese intorno a casa, gli iscritti a KOM YOU saranno “spinti” a conquistare altre salite, in regioni lontane dalla propria, spesso in compagnia di amici e compagni di squadra, così da diventare loro stessi protagonisti del binomio turismo e bicicletta, sempre più strumento di promozione del territorio. KOM YOU rappresenta dunque un’opportunità per le destinazioni turistiche che vogliono mettere in vetrina le proprie salite e attirare nuovi ospiti ben profilati nel proprio comprensorio.