Neopharmed Gentili conclude il collocamento di Senior Secured Notes a €750 mln

Neopharmed Gentili termina il collocamento di Senior Secured Notes a 750 milioni di euro di Obbligazioni High-Yield

Neopharmed Gentili, azienda leader nel settore farmaceutico e costituita ai sensi della legge italiana, ha annunciato con orgoglio il successo del collocamento sul mercato high-yield di un prestito obbligazionario, effettuato oggi, per un valore complessivo di 750 milioni di euro. L'offerta, denominata "Offerta", comprende due tranche di obbligazioni: le Senior Secured Fixed Rate Notes, per un totale di 350 milioni di euro, e le Senior Secured Floating Rate Notes, per un importo di 400 milioni di euro. Queste obbligazioni offrono agli investitori opportunità di rendimento differenziate, sia con tassi di interesse fissi che variabili.

Le Senior Secured Fixed Rate Notes saranno emesse a un prezzo pari al 100% del loro valore nominale, con un tasso di interesse annuo fisso del 7,125%. D'altra parte, le Senior Secured Floating Rate Notes saranno emesse a un prezzo leggermente inferiore, pari al 99,500%, e offriranno un tasso di interesse annuo composto dal tasso EURIBOR a tre mesi (con un floor dello 0%) più il 4,250% all’anno, che verrà azzerato trimestralmente. L'emissione e il regolamento delle obbligazioni sono previsti per il giorno 8 aprile 2024, subordinatamente al soddisfacimento delle condizioni di perfezionamento standard del settore.

Inoltre, Neopharmed ha presentato una richiesta di quotazione delle obbligazioni sul Listino Ufficiale del Luxembourg Stock Exchange, nonché l'ammissione alla negoziazione sull’Euro MTF Market, gestito anch'esso dal Luxembourg Stock Exchange. I proventi derivanti dall'offerta delle obbligazioni saranno impiegati per rifinanziare integralmente le senior secured notes, per un ammontare pari a €700 milioni, precedentemente emesse dall’Emittente secondo un agreement sottoscritto il 27 marzo 2023. Inoltre, saranno utilizzati per coprire le commissioni e le spese connesse all'Offerta.

Parallelamente all'offerta obbligazionaria, Neopharmed ha stipulato un contratto di finanziamento su base revolving con alcuni istituti finanziari per un importo di €130 milioni, confermando così la solidità finanziaria dell'azienda e la fiducia degli investitori nel suo futuro. Questo significativo passo rafforza ulteriormente la posizione di Neopharmed Gentili nel mercato finanziario, consentendo all'azienda di proseguire nel suo impegno a fornire soluzioni innovative nel campo della salute e del benessere.