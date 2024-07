Nexi e Payac: siglato accordo per i pagamenti istantanei SEPA alle Credit Unions Irlandesi

Nexi e Payac: al via la partnership per i pagamenti istantanei SEPA alle Credit Unions Irlandesi

Nexi, la principale PayTech europea, ha annunciato una nuova partnership strategica con Payac, il payments service provider delle Credit Unions di Irlanda, per implementare pagamenti istantanei SEPA alle cooperative di credito irlandesi. Questo accordo permetterà a 176 Credit Unions in Irlanda, di tutte le dimensioni, di utilizzare la piattaforma di Instant Payments di Nexi, offrendo così ai propri clienti il servizio di bonifico istantaneo.

In aggiunta al servizio di bonifico istantaneo, le cooperative di credito beneficeranno anche del servizio antifrode di Nexi, progettato per identificare e gestire pagamenti potenzialmente fraudolenti attraverso un'analisi in tempo reale delle transazioni. Questa soluzione completa diventa sempre più cruciale in un mondo che richiede servizi "istantanei".

“La partnership con Payac rafforza ulteriormente la nostra leadership di mercato a livello europeo nell'offerta di soluzioni tecnologiche eccellenti e rappresenta un altro passo fondamentale nella diffusione di soluzioni di pagamento digitale in Europa. I pagamenti istantanei sono una grande opportunità nell’evoluzione dei servizi di pagamento: nel 2023 la loro crescita a livello europeo è stata del 35% e sarà ulteriormente incrementata dalla nuova normativa. Nexi ha capacità di accelerarne ancor più la diffusione e questo accordo ci consentirà di supportare le cooperative di credito e i loro membri in questa direzione", ha affermato Renato Martini, Digital Banking Solutions Director di Nexi Group.

L’integrazione della piattaforma di Instant Payments di Nexi nei sistemi delle cooperative di credito irlandesi sarà completata entro la fine del 2024. Questo permetterà ai circa 1,8 milioni di membri delle Credit Unions irlandesi di accedere al servizio di pagamenti istantanei SEPA a partire da gennaio 2025, data ufficialmente fissata per l'attuazione del servizio.

“Payac è molto lieta di collaborare con Nexi, la principale PayTech europea, per fornire il servizio di pagamento istantaneo SEPA a tutte le cooperative di credito aderenti nella Repubblica d'Irlanda. Offrire questo servizio ci consente di continuare la nostra mission di mettere gli interessi delle cooperative di credito al centro del nostro modello di business. È un accordo che garantisce alle Credit Unions la possibilità di offrire ai consumatori irlandesi un'alternativa competitiva ai servizi finanziari offerti dalle banche nazionali,” ha concluso Seamus Newcombe, CEO di Payac.