NHOA Energy, in servizio altri 120MWh a Taiwan per lo stoccaggio di energia

NHOA Energy mette in serevizio il sistema di accumulo di energia da oltre 120MWh per Taiwan Cement Group

NHOA Energy, la società del Gruppo NHOA dedicata allo stoccaggio di energia, ha messo in servizio con successo il sistema di accumulo di energia da oltre 120MWh per Taiwan Cement Group situato all'interno dello stabilimento di SuAo, nella contea di Yilan, Taiwan. Inserendosi nel più ampio contesto di progetti di successo a livello mondiale, la messa in servizio di SuAo conferma sia il consolidamento della posizione di NHOA Energy in Asia, con oltre 550MWh in funzione, sia il suo percorso di crescita globale, con circa 2GWh online e in costruzione nei 5 continenti, riflettendo così l'impegno a promuovere soluzioni energetiche sostenibili a livello mondiale.

La messa in funzione del sistema di SuAo segna un altro passo importante nel percorso di transizione energetica di Taiwan, allineandosi con l'impegno preso dal governo di Taipei di raggiungere la carbon neutrality entro il 2050, tramite importanti investimenti per rafforzare le smart grid e incentivare i sistemi di accumulo d’energia. NHOA Energy è tra i leader di mercato nella fornitura di sistemi di stoccaggio di qualità superiore che soddisfano i requisiti del servizio E-dReg (Enhanced Dynamic Regulation), richiesti da Taiwan Power Corporation, l'operatore di trasmissione energetica di Taiwan, e che allo stesso tempo supportano nella gestione industriale behind-the-meter dei trasferimenti di energia e i relativi picchi per il consumo di elettricità in loco.

Questo dimostra l’importanza dell’avanzata tecnologia proprietaria di NHOA Energy, fondamentale per soddisfare una delle realtà di servizi ancillari più sofisticate ed esigenti al mondo, integrando diversi applicativi per mantenere la frequenza della rete e gestire le sostanziali fluttuazioni e picchi di energia quotidiani.

"La messa in servizio del progetto da oltre 120MWh presso lo stabilimento di SuAo per il Gruppo TCC rappresenta un altro passo fondamentale nel percorso di crescita di NHOA Energy nel continente asiatico. Con oltre 550MWh attualmente online, NHOA Energy consolida la sua posizione in prima linea nella transizione energetica nella regione e a livello globale. Mentre i paesi in tutta l'Asia investono in maniera massiccia in energia pulita al fine di raggiungere i propri obiettivi climatici e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, i progetti di NHOA Energy dimostrano con chiarezza il ruolo critico delle soluzioni innovative di accumulo d'energia per consentire l'integrazione delle energie rinnovabili e rispondere alle esigenze di approvvigionamento sostenibile del settore industriale", ha commentato Lucie Kanius-Dujardin, Executive Vice President Global Markets di NHOA Energy.