Noberasco lancia le nuove barrette: Bio, 100% Italia e Protein

Noberasco presenta le novità per la gamma snack salutari: arrivano le barrette Bio, 100% Italia e Protein

Noberasco annuncia l'arrivo di nuovi prodotti per la gamma di snack salutari, che recentemente hanno fatto il proprio esordio nella Grande Distribuzione Organizzata e nei punti vendita del canale travel. Nello specifico, parliamo delle Bio Barrette da 30 g nella versione Cioccolato & Noci Pecan e Ananas & Cocco, l’innovativa Barretta 100% Italia da 30 g con arachidi di filiera italiana e mele e le nuove ricettazioni per le Barrette Protein da 35 g con Caffè, Datteri o Mirtilli.

Gusto e benessere sono i due pilastri su cui poggiano queste nuove proposte, in linea con l’impegno di Noberasco per prodotti che siano “buoni” a 360 gradi: certificate gluten free, senza olio di palma e ricche di fibre. La barretta Bio Cioccolato & Noci Pecan unisce la croccantezza e le elevate caratteristiche nutrizionali delle mandorle sgusciate, delle noci pecan, delle noci, dei semi zucca e della nocciola al gusto goloso delle gocce di cioccolato che si abbinano perfettamente con il fico, in un trionfo per il palato.

Per chi ama i sapori più esotici, invece, Ananas & Cocco, fonte di fibre e gluten free, unisce anacardi, noci del Brasile, noci pecan e mandorle con le atmosfere lontane del dattero, dell’ananas e del cocco in scaglie, il tutto arricchito dall’inaspettata croccantezza delle palline di riso integrale e della quinoa soffiata. Una texture unica, per entrambe le novità, data dall’unione di frutta secca, disidratata e cereali garantita da un processo di produzione che mantiene i pezzi di frutta più grandi e che non richiede alcuna copertura per mantenere compatta la barretta: solo frutta e tanto gusto.

E tanto gusto è pronta ad offrire anche la nuova nata della linea Filiera 100% Italia: la barretta con Arachidi di filiera italiana e mele, ricca di fibre, senza glutine e senza olio di palma, nell’iconico packaging studiato per spiccare a scaffale. Una scoperta per il palato ed una proposta innovativa per prendersi una pausa golosa ma salutare, certi del totale controllo di ogni fase di produzione, dal campo fino alle case del consumatore: uno snack buono, tracciabile e 100% made in Italy.

Le barrette Noberasco si differenziano perché sono realizzate con prodotti di elevata qualità in termini di materie prime, sempre a base di frutta secca, disidratata e cereali, senza glutine e con il vero plus di contenere come ingrediente principe – nello specifico per la linea proteica – le proteine vegetali (soprattutto arachidi e legumi). Le tre Barrette Protein sono infatti il frutto di costante ricerca, sviluppo e miglioramento in termini di ingredienti, materie prime, palatabilità e soprattutto di plus a livello nutrizionale.

Tre ingredienti eroi che soddisfano tutti i palati: Protein con Caffè 35 g con il 18% di proteine, Protein con Datteri 35 g con il 19% di proteine e Protein con Mirtilli 35 g con il 19% di proteine. Prodotti dedicati a target trasversali di consumatori uniti dallo stesso comune obiettivo: trovare benessere attraverso una corretta alimentazione.