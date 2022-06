Obiettivo Cinque e Women at Business, un accordo sfidante

Obiettivo Cinque e Women at Business, insieme per valorizzare la managerialità e l’empowerment femminile

La partnership siglata tra Obiettivo Cinque e Women at Business si pone una sfida importante che entrambe le realtà perseguono ogni giorno: valorizzare il ruolo e l’importanza delle donne nelle aziende e nel mondo del business, promuovendo l’adozione di buone pratiche quali il Bilancio di Genere e politiche di welfare inclusivo. Obiettivo Cinque e Women at Business sono società consulenziali italiane interamente fondate da donne, che supportano le aziende a migliorare le proprie perfomance attraverso la gender equality e allo stesso tempo, aiutano le donne che desiderano vedere valorizzate le competenze in ogni settore e la loro managerialità aziendale.

La collaborazione vede oggi le due società insieme per dare visibilità alle buone pratiche di welfare inclusivo attraverso il Bilancio di Genere (Obiettivo Cinque è la prima società specializzata esclusivamente nella redazione del Bilancio di Genere e nella creazione del Gender Action Plan), sempre più diffuse tra le aziende, e per incentivare l’inserimento delle donne nel mondo del lavoro utilizzando la piattaforma womenatbusiness.com, la prima piattaforma di incontri professionali tra donne e aziende, basata su un algoritmo di matching inclusivo, che raccoglie i profili di migliaia di donne e che fornisce alle imprese uno strumento efficace ed efficiente per la ricerca di tali competenze.

“Questa partnership ci rende orgogliose e sottolinea l’impatto economico della parità di genere sulle performance aziendali. Vedere al centro della strategia delle imprese l’adozione del Bilancio di Genere e di politiche welfare più inclusive attraverso il gender action plan, ci rende consapevoli del cammino finora compiuto e della necessità di continuarlo con maggiore slancio, per un mondo del lavoro più paritario e sostenibile”, il commento di Fulvia Astolfi, Founder Obiettivo Cinque.

“La partnership ci vede uniti per cambiare paradigma del mondo del lavoro al femminile e trovare una nuova modalità di inclusione, capace di conciliare la valorizzazione delle competenze femminili e le esigenze di imprese, che vogliono mettere al centro delle loro scelte la sostenibilità sociale, mediante strumenti quali il Bilancio di Genere” ha aggiunto Laura Basili, Founder Women at Business.