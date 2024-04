OCTO Telematics, Corrado Sciolla nominato nuovo CEO

OCTO Telematics, Corrado Sciolla è il nuovo CEO

Corrado Sciolla è stato nominato nuovo CEO e membro del Consiglio di Amministrazione di OCTO, azienda leader nei servizi telematici e di analisi dei dati per i settori delle assicurazioni, del Fleet Management e della mobilità intelligente. Sciolla, già direttore generale di Wind, presidente di BT Group Europe e amministratore delegato di Cedacri, guiderà l'azienda globale dall'Italia, con l'obiettivo di consolidarne la leadership nel settore della mobilità connessa.

Con il suo nuovo ruolo, porta con sé una vasta esperienza alla guida di organizzazioni di fama internazionale, un focus sullo sviluppo tecnologico e sulla gestione dei dati, insieme alle competenze acquisite in oltre 20 anni di sviluppo di servizi in mercati verticali, tutti fattori chiave per garantire il successo dell'azienda.

Fabio Sbianchi, Fondatore e Presidente di OCTO, commenta: "Siamo felici di dare il benvenuto a Corrado Sciolla e affidargli la missione di voltare pagina dopo un difficile periodo di cambiamento. Corrado è un leader di grande esperienza, che ha già dimostrato di saper trarre il meglio dalle aziende di tecnologia e servizi digitali. Contiamo sulle sue competenze per far crescere la nostra azienda e raggiungere tutti i nostri obiettivi".