Open Fiber, San Mauro Pascoli: avviati i cantieri del 'Piano Italia 1 Giga'

Open Fiber, San Mauro Pascoli: al via i cantieri del 'Piano Italia 1 Giga' finanziati con i fondi del PNRR

Sono iniziati i cantieri per la realizzazione della rete in fibra ottica ultraveloce a San Mauro Pascoli, nell’ambito del ‘Piano Italia 1 Giga’. Il progetto, parte della Strategia italiana per la Banda Ultra Larga, è finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio, con l'attuazione di Infratel Italia. Open Fiber contribuirà con un ulteriore 30% dei fondi, oltre al 70% di finanziamenti pubblici, per realizzare un’infrastruttura destinata a ridurre il digital divide nel comune romagnolo.

L’intervento coprirà le zone del comune non ancora raggiunte da connessioni superiori a 300 Mbit/s, garantendo oltre 1.150 abitazioni e attività commerciali connesse attraverso una rete in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home). Questa infrastruttura permetterà di navigare alla velocità di 1 Gigabit al secondo e si svilupperà per oltre 27 chilometri. Il 79% della rete sarà realizzato riutilizzando cavidotti e infrastrutture già esistenti, riducendo così l’impatto ambientale dei lavori.

Il sindaco di San Mauro Pascoli, Moris Guidi, ha dichiarato: "Grazie al PNRR, stiamo costruendo le basi per una trasformazione digitale che garantirà a tutti i cittadini accesso a tecnologie di ultima generazione. La connettività ultraveloce non è solo uno strumento per superare il divario digitale, ma anche un'opportunità per modernizzare i servizi pubblici e incentivare lo sviluppo economico locale".

Francesca Cherchi, Field Manager di Open Fiber in Emilia-Romagna, ha sottolineato l'importanza dell’iniziativa: "Il buon rapporto con l’amministrazione comunale ci ha permesso di fornire un’infrastruttura innovativa e sostenibile a cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione. Una tecnologia all’avanguardia, la stessa presente nelle grandi città, che permette di ridurre il cosiddetto ‘Digital Divide’ e fruire di molteplici servizi di ultima generazione come telemedicina, smart working, streaming HD, Internet of Things e molto altro".