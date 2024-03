ORALTEC lancia la prima linea di integratori specifica per l’odontoiatria

ORALTEC rivoluziona la salute orale con la prima linea di integratori alimentari specifica per l’odontoiatria

Nella nuova linea di integratori alimentari di ORALTEC, la startup innovativa nata a Firenze, convergono innovazione e scienza. Fondata nel 2023 da Davide Toffaloni ed Erica Morsut, ORALTEC si propone di rivoluzionare il settore odontoiatrico. Grazie a quindici anni di esperienza nel campo nutraceutico e farmaceutico, l'azienda offre soluzioni avanzate per la salute orale, ponendosi all'avanguardia nel mercato. I fondatori, con un solido background che spazia dall'ingegneria gestionale alla chimica e tecnologia farmaceutiche, hanno unito le loro forze per rispondere alla chiamata all'azione del “Global Oral Health Action Plan for 2023 to 2030” dell'OMS. L'impegno di ORALTEC nel migliorare i trattamenti odontoiatrici attraverso l'uso di prodotti nutraceutici punta a offrire ai dentisti e ai loro pazienti strumenti avanzati per supportare il cavo orale e la salute generale.

ORALTEC PRO IMPLANT: Questo integratore è una combinazione sinergica di vitamine, minerali ed estratti vegetali, progettato per supportare la salute del cavo orale e dell'osso implantare. È ideale per tutti i pazienti che hanno messo o stanno per mettere un impianto dentale. Il prodotto supporta l’organismo in 4 importanti fasi: ottimizza l’osteointegrazione, riduce l'infiammazione, protegge i tessuti attorno all'impianto e favorisce lo sviluppo di una flora batterica orale sana.

ORALTEC PERIO PROTECT: Focalizzato sulla salute delle gengive e sulla prevenzione delle malattie parodontali, questo integratore incorpora un mix unico di vitamine, minerali ed estratti vegetali con proprietà antiossidanti, antimicrobiche e anti-infiammatorie per un approccio integrato alla salute delle gengive e dei tessuti parodontali. ORALTEC PRO ALIGN: Pensato per chi indossa apparecchi ortodontici, oppure per chi soffre di afte o carie ricorrenti. Questo integratore offre una formula bilanciata di vitamine e minerali essenziali, inclusa la Vitamina C, per promuovere la salute della bocca anche in situazioni di particolare stress per denti, gengive e mucose.

Erica Morsut, co-fondatrice di ORALTEC, ha spiegato come è nato il progetto: “L'apporto di nutrienti giusti favorisce il mantenimento e il ripristino della salute. Lo sanno bene tutti gli specialisti medici. Non c’è ambito della medicina in cui non vengono prescritti prodotti nutraceutici. Dal cardiologo all'ortopedico, dall'oculista al ginecologo, gastroenterologo e persino l’oncologo, ciascun specialista può contare sul proprio paniere di integratori progettati e realizzati per specifiche situazioni”.

“Io stessa ho sentito questa mancanza da paziente. Sulla base dei miei studi scientifici in nutrizione e al bagaglio di esperienza professionale ho iniziato a cercare nel mercato gli integratori specifici per la salute orale, senza trovare nulla che rispondesse alle mie specifiche esigenze. È vero che da qualche anno si può trovare qualche integratore solo per l’igiene orale, ma nulla che possa nutrire i nostri denti come si dovrebbe nei casi più difficili, come in presenza di parodontite o di perimplantite”, ha concluso Morsut.

ORALTEC non si limita alla creazione di integratori di qualità superiore; la sua missione comprende anche l'impegno nella formazione scientifica dei professionisti del settore dentale. L'azienda mira a elevare la salute orale a livello globale, fornendo nuovi strumenti e le conoscenze necessarie per superare le sfide odontoiatriche del mondo moderno.