Paola & Chiara super ospiti del concerto di Axpo Italia “I love Italia Night”

“I love Italia Night” - Powered by Pulsee Luce e Gas: Paola & Chiara headliner del concerto gratuito di Axpo Italia accendono Genova

Si è tenuto ieri sera il concerto gratuito “I love Italia Night” – Powered by Pulsee Luce e Gas, promosso dall’energy company full digital di Axpo Italia in qualità di Sponsor del Comune di Genova. L'evento, che ha registrato un grandissimo successo, è stato organizzato in occasione di “The Ocean Race”, la regata internazionale che si conclude per la prima volta in Italia, proprio a Genova, trasformando la città nella protagonista mondiale del mondo della vela. Ampia partecipazione del pubblico in Piazza della Vittoria, che ha ballato dalle 20,30 di mercoledì 28 giugno fino a notte fonda.

Headliner della serata Paola & Chiara con la tappa genovese del loro “Per Sempre tour”. Dopo la reunion all’ultimo Festival di Sanremo e il successo della loro “Furore”, Paola & Chiara hanno fatto cantare e ballare sulle note dei loro più grandi successi, da “Vamos a bailar” a “Festival”, ma con una scaletta che è stata all’insegna anche dei nuovi brani del duo musicale. A scaldare il pubblico ci sono state le esibizioni dei cinque vincitori di “Power2Music”, il contest di produzione musicale promosso da Pulsee Luce e Gas e diretto da Philip Abussi e guidato dal tutoring di Andro dei Negramaro.

Il progetto, che sintetizza l’impegno di Pulsee nel sostenere i giovani innovatori attraverso l’energia giusta, accendendo il futuro e tutte le sue potenzialità, ha dato la possibilità a cinque giovani talenti di incidere una traccia prodotta con la tecnologia Dolby Atmos, tra le più recenti innovazioni nel campo audio in grado di garantire un ascolto musicale tridimensionale e ad altissimo tasso di coinvolgimento. Keyra, Disteso, VISCARDI, Carlotta Rosini e VIMA hanno avuto così la possibilità di esibirsi dal vivo sulle note delle loro tracce già pubblicate all’interno dell’EP Powered by Pulsee Luce e Gas presente sulle principali piattaforme di streaming.