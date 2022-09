Parmacotto Group, al via progetto di sostenibilità #FeelinGood

Parmacotto Group: lanciato il nuovo progetto #FeelinGood, percorso volto alla sostenibilità per l'ambiente e per i consumatori

Si è tenuto oggi 20 settembre l’evento di lancio della piattaforma Corporate di Parmacotto Group, ospitato dal Condè Nast Bistrot di Milano e condotto dalla giornalista Monica D’Ascenzo. Il nuovo percorso di sostenibilità di Parmacotto Group prende il nome di #FeelinGood, un progetto che mette il benessere delle persone al primo posto, dimostrando l’interesse e l’impegno del Gruppo sul tema della sostenibilità e del benessere a 360°. L’incontro ha permesso di descrivere al meglio l’iniziativa e i progetti attualmente attivi sul territorio, grazie all’intervento sul palco di sportivi, sociologi, giornalisti e rappresentanti del mondo educativo.

Andrea Schivazappa, Amministratore Delegato Parmacotto Group, ha commentato l’evento descrivendo l’obiettivo di partenza di #FeelinGood e l’impegno del Gruppo a sostegno dei consumatori: “Il benessere delle persone è il modo di fare impresa di Parmacotto Group, perché la sostenibilità per noi è strettamente legata a una concezione di benessere a 360°. Riguarda la qualità della vita delle persone in toto: nel rapporto che hanno con la tavola, all’interno delle comunità in cui operano, nell’ambiente in cui vivono. Fuori e dentro l’azienda. Ruota intorno all’impegno, alla responsabilità e al coinvolgimento attivo e concreto di persone, imprese, istituzioni, tanto sui temi della salute e dell’equità, quanto su un utilizzo più equo delle risorse. Come Gruppo abbiamo l’ambizione non solo di rendere il mondo un posto migliore. Vogliamo rendere migliori le persone che ci vivono. Questa per noi è vera sostenibilità.”

A sostegno della descrizione di Schivazappa è intervenuta anche Gaia Gualerzi, Direttore Marketing Parmacotto Group: “Tutelare le eccellenze e proteggere le tradizioni guardando al futuro: questa è la sfida di Parmacotto Group che vogliamo raccontare nella nuova web platform corporate presso i principali stakeholders e osservatori. Per consolidare l’autenticità dei cantieri di progetto, nonché gli obiettivi e le tematiche di sviluppo, abbiamo coinvolto voci esterne ed interne all’azienda, veri e propri ambassador del nostro percorso. Quando parliamo di sostenibilità non parliamo solo di ambiente: #FeelinGood rappresenta per noi una filosofia di vita che deve permeare tutti gli aspetti del benessere delle persone”.

L’obiettivo di #FeelinGood è quello di portare avanti tre grandi pilastri legati al mondo del benessere: benessere dell’ambiente, benessere delle comunità e benessere a tavola. Gli ospiti scelti dal Gruppo si sono alternati sul palco per commentare ognuna delle tre aree, presentati e accompagnati dalla giornalista Monica D’Ascenzo. Per l’area dedicata al benessere dell’ambiente sono intervenuti Pierangelo Soldavini, giornalista e esperto di tematiche ambientali, e Sergio Ferraris, giornalista scientifico e ambientale Direttore della rivista QualEnergia. Entrambi hanno commentato l’importanza delle nuove fonti di energia rinnovabile e il ruolo chiave delle imprese nella lotta al cambiamento climatico. Soldavini in particolare, ha esposto un dato importante, secondo cui il risparmio stimato per il prossimo decennio in caso di utilizzo pieno delle energie sostenibili ammonterebbe a 12 miliardi di dollari. L’importanza delle introduzioni green è quindi più che evidente, un elemento su cui le imprese come Parmacotto Group stanno puntando fortemente.

Il tema del benessere ambientale è stato affrontato da Nicola Tagliafierro, Responsabile Sostenibilità di Enel X (società che affianca Parmacotto Group nel percorso di sostenibilità ambientale) e Andrea D’Amato, General Manager Seda Packaging Group. “Implementare soluzioni che riducono le emissioni è una delle sfide più importanti per le aziende che oggi più che mai devono mostrarsi responsabili rispetto al tema dei cambiamenti climatici”, ha dichiarato Tagliafierro, per poi concludere: “È quindi necessario rendere il proprio modello di business più attento alle esigenze dell’ambiente e della collettività in cui l’azienda opera. Quello che abbiamo presentato oggi insieme a Parmacotto Group è un esempio concreto di questo impegno, reso possibile grazie al supporto di Enel X che accompagnerà l’azienda in un percorso di transizione ecologica utilizzando la leva strategica dell’economia circolare per avviare un percorso di efficientamento energetico ed autoproduzione da energia rinnovabile ottenendo da un lato l’aumento della competitività del business e dall’altro la riduzione delle emissioni di CO2”.

Relativamente all’area dedicata al benessere delle comunità è intervenuto Nicola Ferrigni, Sociologo e Professore associato presso l’Università degli Studi “Link Campus University” di Roma, esponendo in qualità di endorser del percorso di sostenibilità intrapreso dal Gruppo. Ferrigni si è soffermato sul tema dei giovani e sul loro ruolo nel mondo delle imprese sostenibili, spingendo le aziende a puntare su queste figure e sul loro spiccato interesse ambientale.

Infine, sono intervenuti per l’area dedicata al benessere a tavola Fabio Amadei, docente di ALMA e responsabile del Gruppo Cultura Gastronomica e Sostenibilità, e i dei due volti sportivi testimonial dei valori del Gruppo verso l’educazione a una sana e corretta alimentazione: Thomas Ceccon, oro nei 100 metri dorso ai recenti mondiali di Budapest 2022 e primatista mondiale, e Fausto Desalu, oro olimpico nella staffetta 4x100 a Tokyo 2021 e ambassador dal 2021 di Parmacotto Group.

L'intervista di affaritaliani.it a Andrea Schivazappa, Amministratore Delegato Parmacotto Group

A margine dell’evento, Andrea Schivazappa si è soffermato sul significato dell’espressione “Benessere a 360°”, che caratterizza la campagna #FeelinGood. “Benessere 360° significa intanto partire dal benessere a tavola. Noi siamo il più grande brand del nostro settore e abbiamo l’obbligo di essere anche precursori di una cucina sana, alla ricerca di una qualità organolettica salubre per il bene dei nostri consumatori e i nostri clienti. E poi benessere in comunità; mai come in questo momento di crisi macroeconomica e pandemica ci siamo resi conto dell’importanza che hanno organizzazioni come la nostra per sostenere le persone che hanno avuto bisogno e hanno bisogno di sostegno. Quindi, le attività sulla nostra comunità e su tutto il territorio nazionale in aggiunta a progetti sviluppati in Africa, testimoniano il fatto che ormai le nostre organizzazioni non devono guardare solo al benessere del proprio Gruppo ma ampliare l’orizzonte considerando quello di tutte le comunità”.

“L’impegno sull’ambiente è fondamentale", prosegue Schivazzappa. "Senza l’intervento di aziende come la nostra per riportare un equilibrio dal punto di vista ambientale, diventa molto difficile portare avanti le strategie che si sono dati i vari governi. Noi abbiamo preso questo impegno e dal gennaio 2022 siamo iscritti al Science Based Targets. Inoltre, insieme ad Enel X abbiamo generato un piano che ci renderà neutri dal punto di vista delle emissioni carboniche entro il 2025 e proseguiremo con il coinvolgimento delle nostre filiere entro il 2023. Questo per noi è FeelingGood, una visione chiaramente a 360°, aspetto fondante della nostra organizzazione, nella nostra quotidianità, nel nostro modo di essere e di ciò che intendiamo portare avanti come Gruppo”.

Parmacotto Group ha già dimostrato in passato il proprio impegno verso il benessere dei cittadini, anche in riferimento alle diverse iniziative di sostegno sviluppate a Napoli, come quella con la Cooperativa La Paranza all’interno del Rione Sanità. Schivazappa non esclude la nascita e lo sviluppo di nuovi progetti con la stessa etica: “Questo è il primo progetto volto alla comunità ed è quello a cui siamo più legati perché abbiamo condiviso con i ragazzi della Paranza un percorso. Siamo tuttora coinvolti su questo progetto, ma ci dedichiamo ad altrettante attività; non soltanto in Italia, anche in Africa per una scuola che abbiamo fatto a Shalala. Cerchiamo di condividere progettualità che hanno molto a che fare con i giovani e con il loro futuro, e portare avanti interventi che possano dare loro un miglioramento delle prospettive di crescita”.