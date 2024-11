PIB Group acquisisce BEA e rafforza la presenza in Europa

PIB Group: conclusa l’acquisizione di BEA, leader nella responsabilità civile medica

PIB Group Ltd, intermediario assicurativo specializzato e indipendente, annuncia l’acquisizione di BEA, leader nel settore della responsabilità civile medica, che entra a far parte del Gruppo PIB come centesima acquisizione. Questa operazione strategica segna il primo ingresso di PIB nel mercato francese, con l’obiettivo di espandere la sua presenza in Europa e offrire soluzioni assicurative specialistiche a una clientela sempre più ampia.

"Negli ultimi anni, BEA ha registrato una crescita considerevole con l’obiettivo di affermarsi come uno dei principali operatori nel settore della responsabilità civile medica", ha dichiarato Marco Favale, cofondatore del Gruppo BEA. "Entrare a far parte del Gruppo PIB rappresenta il passo successivo per accelerare la nostra crescita grazie alle risorse e agli investimenti di PIB. Questo significa nuove opportunità per BEA, e siamo entusiasti di esplorare il futuro che ci attende in Francia e in Italia".

Brendan McManus, CEO di PIB Group, ha aggiunto: “L’accordo con BEA rappresenta una pietra miliare per il nostro gruppo: non solo è la nostra centesima acquisizione, ma segna anche un importante ingresso nel mercato francese. BEA è un’azienda imprenditoriale con un team straordinario e una solida reputazione in Francia e in Italia. Siamo entusiasti di accogliere Marco, Alexandre e tutto il team BEA nella famiglia PIB e lavoreremo insieme per combinare la nostra esperienza internazionale con la loro profonda conoscenza del mercato locale”.

Onno Jansen, CEO di PIB Group Europe, ha commentato: “Questa acquisizione di BEA è una delle operazioni più importanti e strategiche mai concluse dal nostro gruppo. Rafforza la nostra posizione in Europa e apre la strada a ulteriori opportunità di crescita e innovazione in Francia e in Italia. La transazione testimonia il nostro impegno nell’offrire soluzioni assicurative specialistiche per rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti”.

Con l’acquisizione di BEA, PIB Group consolida la propria strategia di espansione europea, puntando a un mercato francese ricco di potenzialità per rafforzare la sua presenza e sviluppare una gamma di servizi assicurativi specializzati. Grazie a questo investimento, il Gruppo PIB supporterà e investirà nel team BEA, incentivandone la crescita in Francia e in Italia, con l’obiettivo di offrire ai clienti soluzioni all’avanguardia e competitive.

PIB Group è un intermediario assicurativo indipendente, specializzato nell’offerta di soluzioni innovative e personalizzate nel settore assicurativo. Grazie a un approccio imprenditoriale e a una forte esperienza internazionale, il Gruppo è impegnato nella crescita sostenibile e nell’innovazione continua in Europa e oltre.