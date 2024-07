Pieve_Skin: raccolti €15.000 destinati al progetto ACCOGLIENZA di Ageop

Pieve_Skin dona 15.000 euro ad Ageop: la raccoltà garantirà 9 mesi di ospitalità per un bambino e la sua famiglia nelle case dell’associazione

Anche quest’anno, l’evento “La Musica Batte il Tumore” Vol.3 organizzato da Pieve_Skin si è dimostrato un grande successo, offrendo un sostegno concreto ad Ageop Ricerca Odv, un’organizzazione del territorio che lavora a favore dei pazienti oncologici. Grazie alla partecipazione della comunità, sono stati raccolti 15.078,88€, destinati al progetto ACCOGLIENZA di Ageop, che garantirà 9 mesi di ospitalità per un bambino e la sua famiglia nelle case dell’associazione.

Ageop, attiva da 42 anni nel campo dell’oncologia pediatrica, offre ogni anno ospitalità e assistenza gratuita a oltre 100 bambini e famiglie, permettendo loro di ricevere le terapie indispensabili per la vita. Il progetto ACCOGLIENZA comprende un sistema integrato di assistenza con 4 case ad alta specificità, trasporti verso l’ospedale, pulizie, la presenza continuativa di operatori e psicologhe, utenze e spese comprese.

Carla Tiengo, Presidente di Ageop Ricerca ODV, ha espresso gratitudine per l’impegno e la passione di Pieve_Skin: “Siamo grati a Pieve_Skin per l'impegno e la passione con i quali ha organizzato questa bellissima iniziativa e per aver voluto destinare l'importante cifra raccolta ad Ageop. Anche a nome di tutte le famiglie, dei bambini e degli adolescenti ammalati di cancro, esprimiamo una grande e sentita riconoscenza. La solidarietà è un sentimento che si diffonde anche grazie a iniziative come questa e ci auguriamo che si propaghi sempre più raggiungendo tutti sulle ali della musica”.

La terza edizione dell’evento ha visto la partecipazione di centinaia di persone che, nonostante la pioggia, hanno mangiato, bevuto e donato ascoltando dal vivo quattro gruppi musicali del territorio: la giovanissima band Quattro Quarti, il pop-rock degli Enòteka, il rhythm & blues degli RBF e i medley dei PeVel_Skin.

“Il concerto di quest’anno è stato un turbinio di emozioni: accogliere nuove amiche come Carla Tiengo presidente di Ageop, e vecchi amici come Piero Rivizzigno, Presidente di Codice Viola, Paola Acquisti, delegata di Ant di Pieve di Cento, e l’Assessore Donini, che fa oramai parte del nostro impegno. Quello che non avevamo previsto, ma che ci sprona a continuare con ancora più energia, è stato proprio il fatto di incontrarci tutti e tutte a confrontarci sulla stessa missione che ci guida ogni giorno e che consiste nel donare un futuro migliore a tutti coloro che incontrano l’Oscuro Passeggero", ha aggiunto Giorgia Balboni, presidente dell’associazione Pieve Skin.

Paolo Campanini ha lanciato la prima edizione di “La Musica Batte il Tumore” due anni fa, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi dell’oncologia tramite il linguaggio universale della musica suonata dal vivo. Nel 2022 e nel 2023, i fondi raccolti furono destinati rispettivamente ad ANT e all’associazione di pazienti Codice Viola. Quest’anno, la raccolta fondi ha raggiunto una cifra significativa, permettendo di aiutare direttamente un bambino e la sua famiglia. La consegna dell'assegno è prevista per domenica 21 luglio alle 10.30 al Parco L'Isola che Non C'è a Pieve, sede tradizionale del concerto.