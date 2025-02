Poste Italiane: un 2024 da record per la filatelia e i folder di successo

Poste Italiane: la filatelia trionfa nel 2024 con folder iconici e temi celebri come Pokémon, Inter e Vespa Club

Il 2024 è stato un anno straordinario per il mondo della filatelia, e Poste Italiane ha avuto un ruolo da protagonista, conquistando il cuore di collezionisti e appassionati di tutto il Paese. Il Telegiornale di Poste, TG Poste, ha celebrato un anno ricco di successi, con una particolare attenzione ai folder e ai francobolli che hanno segnato un vero e proprio boom di interesse.

Tra i temi più apprezzati dai collezionisti ci sono sicuramente quelli legati alla cultura popolare e alle tradizioni italiane. La classifica dei folder più apprezzati del 2024 è dominata da soggetti iconici e molto amati dal pubblico: i Pokémon, che continuano a riscuotere un successo travolgente tra le nuove generazioni; il 20° scudetto dell'Inter, un traguardo storico per il calcio italiano; e i 250 anni della Guardia di Finanza, che hanno suscitato grande interesse, celebrando l'importante ruolo delle forze dell'ordine italiane.

A completare questo anno da ricordare per la filatelia, Poste Italiane ha lanciato anche un'esclusiva cartella filatelica dedicata al Vespa Club, un omaggio a uno dei simboli più iconici della tradizione motociclistica italiana. Un'iniziativa che ha conquistato i cuori degli appassionati di Vespa e della storia del design italiano. Con un crescente interesse per la filatelia, Poste Italiane ha dimostrato ancora una volta come la passione per i francobolli e le cartelle filateliche possa unire storia, arte e cultura popolare. Il 2024 non è stato solo un anno di successi per i collezionisti, ma anche un anno di grandi traguardi per Poste Italiane, che ha saputo anticipare e rispondere ai gusti e alle passioni di un pubblico sempre più variegato.