Prada annuncia i vincitori della 1ª edizione del programma per black talents

Theaster Gates e il gruppo Prada annunciano i vincitori della prima edizione del Dorchester Industries Experimental Design Lab

“Troppo a lungo c’è stata un’evidente barriera che ha ostacolato la crescita e la visibilità dei designer di colore che operano in diversi ambiti creativi; il Dorchester Industries Experimental Design Lab dimostra che il Black talent non è di difficile identificazione, ma al contrario offre una risposta che è impossibile ignorare”. Così ha affermato Theaster Gates, artista e chairman del diversity and inclusion advisory council del gruppo Prada, annunciando i vincitori della prima edizione del Dorchester Industries Experimental Design Lab.

Theaster Gates



Nato dalla collaborazione tra il Theaster Gates Studio, Dorchester Industries, Rebuild Foundation e il Gruppo Prada, Experimental Design Lab è un programma triennale per sostenere e valorizzare designer di colore che operano in diversi settori.

Una giuria internazionale di leader creativi, di cui hanno fatto parte Miuccia Prada, co-CEO di Prada S.p.A. e co-direttore creativo di Prada, la scrittrice e regista Ava DuVernay, lo stilista Virgil Abloh, l’architetto Sir David Adjaye e altre personalità influenti, ha selezionato i quattordici talenti da tutto il mondo che prenderanno parte al programma. A seguito di un accurato processo di revisione, i premiati costituiscono una rosa di professionisti che hanno saputo dimostrare uno straordinario potenziale creativo.

Nel concreto, i premiati sono:

Tolu Coker, Fashion Design (Londra, UK)







Germane Barnes, Architecture (Miami, FL)







Norman Teague, Product Design (Chicago, IL)







Kyle Abraham, Dance (New York, NY)







Mariam Issoufou Kamara, Architecture (Niamey, Niger)







Kendall Reynolds, Footwear (Chicago, IL)







Yemi Amu, Agriculture (New York, NY)







Kenturah Davis, Visual Art (Los Angeles, CA)







Salome Asega, Art, Technology & Design (New York, NY)





Damarr Brown, Culinary Arts (Chicago, IL)







Maya Bird-Murphy, Architecture (Chicago, IL)







Brandon Breaux, Fine Art & Design (Chicago, IL)







Summer Coleman, Graphic Design (Chicago, IL)







Catherine Sarr, Fine Jewelry Design (Chicago, IL)







“Sono molto orgoglioso di questo primo gruppo di premiati ed è per me un grandissimo onore poter celebrare, sostenere e far conoscere il loro lavoro, che ci aiuta ad ampliare i nostri orizzonti e arricchire le interazioni con il design e la creatività. Sono grato a Prada per la fiducia e per il suo investimento in questo programma, a chi ha presentato le nomine e al comitato di selezione per averci aiutati a identificare questo gruppo straordinario”, ha continuato Theaster Gates.

Oltre a ricevere un supporto finanziario per lavorare a nuovi progetti e per sostenere lo sviluppo di quelli già avviati, i premiati avranno l’opportunità entrare a far parte di una rete di connessioni tra loro, con aziende internazionali e con leader nel settore creativo.

Situato nel South Side di Chicago, e con un calendario di attività annuali nelle città di New York e Los Angeles, Il Dorchester Industries Experimental Design Lab è una piattaforma per la promozione del talento grazie alla quale gli artisti di colore potranno incontrarsi e collaborare presentando il loro lavoro. Lo scorso marzo, i vincitori della prima edizione si sono riuniti nel South Side di Chicago per un fine settimana durante il quale hanno avuto occasione di condividere il loro pensiero, discutere delle attuali sfide nel settore creativo ed esplorare opportunità di collaborazione; è stato il primo di tre incontri che si terranno lungo i tre anni del progetto.

Lorenzo Bertelli, direttore Marketing & Head of Corporate Social Responsibility del Gruppo Prada ha dichiarato: “Da sempre Prada è sinonimo di creatività e promuove l’innovazione, sostenendo talenti in ogni ambito. Questa iniziativa consente ai creativi, maestri nei rispettivi settori, di esprimere appieno il loro potenziale, e fornisce loro una piattaforma efficace per presentare il loro lavoro”.

I vincitori della prima edizione sono stati presentati ieri 5 aprile 2022, nel corso di un evento dedicato alla presenza di Theaster Gates e Pamela Culpepper, recentemente eletta nel Consiglio di Amministrazione e nel Comitato Sostenibilità di Prada S.p.A., presso la Stony Island Arts Bank della Rebuild Foundation nel South Side di Chicago.