Premio Ugo La Malfa, al via a Venezia dal 27 maggio

Premio Ugo La Malfa per la Cooperazione Internazionale: prende il via il 27 maggio a Venezia alla presenza del Presidente della Repubblica

Il 27 maggio prossimo, alle ore 11,30 presso il Teatro Goldoni a Venezia, alla presenza del Presidente della Repubblica, si svolgerà la cerimonia di consegna del Premio Ugo La Malfa per la Cooperazione Internazionale. Il Premio, quest’anno alla sua prima edizione, è stato istituito per iniziativa della Fondazione Ugo La Malfa, dell’Università Ca’ Foscari Venezia e dell’Enciclopedia Treccani, in collaborazione con Intesa Sanpaolo e con il contributo della Fondazione Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale, nell’ambito di un accordo quadro tra la Fondazione, l’Università e Intesa Sanpaolo che sarà firmato a Milano il prossimo 3 maggio.

L’accordo è finalizzato a realizzare una serie di iniziative per la formazione dei giovani e lo sviluppo della ricerca nei campi della cooperazione internazionale e dell’integrazione europea, nel nome e nel ricordo di Ugo La Malfa, che a Venezia condusse i suoi studi universitari e maturò il suo orientamento politico. Il Premio Ugo La Malfa, non in denaro, sarà attribuito a personalità delle istituzioni o della cultura, italiana o straniera, che contribuiscono con la loro opera o con i loro scritti a difendere e a promuovere lo sviluppo della cooperazione internazionale. Il Premio 2024 sarà assegnato alla Direttrice Generale del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, che pronuncerà un discorso di accettazione preceduto da una laudatio del Governatore onorario della Banca d’Italia, Ignazio Visco.